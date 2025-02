Inzaghi dimentica la Juve: “Ci ha fatto molto male. Martinez sarà il futuro dell’Inter”

Vittoria di misura dei nerazzurri a San Siro contro il Genoa: le dichiarazioni dell’allenatore piacentino in conferenza stampa

Inter con il minimo scarto e che soffre l’intraprendenza del Genoa. Alla fine la risolve Lautaro Martinez, che da buon capitano trascina la ‘Beneamata’ a una vittoria di capitale importanza.

Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo e per una serata scavalca il Napoli in testa alla classifica, in attesa della sfida dell’undici di Conte contro il Como e soprattutto dello scontro diretto di sabato prossimo al ‘Maradona’. “Sono contento e devo fare i complimenti ai ragazzi. Gli avrei fatto i complimenti anche senza la vittoria, abbiamo giocato 37 partite e siamo solo a febbraio – esordisce l’allenatore piacentino in conferenza stampa – Sono stati bravissimi contro una squadra tosta e sapevamo che sarebbe stata dura. Siamo stati bravi a restare lucidi e a non innervosirci, meritando il gol nella ripresa dopo l’incrocio dei pali preso da Barella. Ci siamo lasciati alle spalle una brutta sconfitta, che ci ha fatto molto male (contro la Juventus, ndr)”.

Inter-Genoa, Inzaghi in conferenza: “Thuram da valutare, anche Frattesi aveva dei problemi”

Inzaghi elogia poi Josep Martinez, alla prima da titolare in campionato e decisivo su Ekuban: “È stato bravissimo, lo abbiamo scelto e voluto quando c’era la possibilità di prendere altri portieri con la dirigenza. Si è sempre allenato da grande professionista in silenzio e si è meritato questa serata. Non avevo dubbi su di lui: sarà il futuro dell’Inter“.

Il tecnico nerazzurro applaude anche capitan Lautaro, decisivo con il suo colpo di testa deviato da Masini: “È il nostro capitano e ci darà tante altre soddisfazioni come stasera. Deve continuare così, lui così come tutti gli altri attaccanti. Infine sul borsino degli infortunati: “Le condizioni di Thuram? Dobbiamo vedere, oggi oltre alla distorsione di Correa c’era pure Frattesi che aveva dei problemi e non poteva entrare”.