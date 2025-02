PAGELLE E TABELLINO INTER-GENOA 1-0: riscatto Lautaro, Correa un fantasma

Voti, top e flop di Inter-Genoa, match del ‘Meazza’ valido per la 26° giornata del campionato di Serie A. Vittoria sofferta per i campioni d’Italia targata dal capitano argentino

Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo e ringrazia Lautaro Martinez dopo la vittoria di misura dell’Inter nell’anticipo di campionato contro il Genoa.

Il capitano trascina i campioni d’Italia, che per una sera in attesa del Napoli (domani impegnato a Como) scavalcano momentaneamente la squadra di Conte. Lautaro insacca di testa sul corner di Calhanoglu, in campo nella ripresa dopo l’esclusione iniziale. Leali non basta al Grifone, spento in attacco l’ex della contesa Pinamonti.

INTER

Martinez 6,5

Pavard 6

Acerbi 6,5

Bastoni 6 (79′ De Vrij SV)

Dumfries 5,5

Barella 6,5

Asllani 4,5 (65′ Calhanoglu 6,5)

Mkhitaryan 5 (65′ Zielinski 6)

Dimarco 5,5 (84′ Darmian SV)

Correa 4,5 (46′ Taremi 5,5)

Lautaro Martinez 7,5

Allenatore: Inzaghi 6,5

TOP Inter: Lautaro Martinez 7 – Uno dei pochi a crederci anche nei momenti più complicati e con la squadra nerazzurra che fatica a pungere. Gol di capitale importanza del capitano in chiave scudetto e in vista dello scontro diretto del ‘Maradona’ contro il Napoli. Spezza la maledizione Genoa e sfoga tutta la sua rabbia sotto la curva, dimenticando la prova incolore contro la Juve. Sfiora il raddoppio e rilancia l’Inter: riscatto.

Martinez 6,5 – Era uno degli uomini più attesi e contro il suo passato (scherzo del destino) non sente la pressione e si fa trovare pronto alla chiamata di Inzaghi. Sullo 0-0 mura Ekuban e fa tirare un sospiro di sollievo a tutto il Meazza. Affidabile: almeno stasera non fa rimpiangere il titolatissimo Sommer.

FLOP Inter: Correa 4,5 – Il peggiore dei campioni d’Italia insieme ad Asllani. È costretto all’intervallo ad alzare bandiera bianca per una distorsione al ginocchio, ma avrebbe meritato comunque il cambio per la prestazione deludente sul prato di San Siro. Pasticcia palla al piede e non riesce mai ad innescare l’amico Lautaro. Il pubblico rumoreggia e non ha tutti i torti… Fantasma.

GENOA

Leali 7

Sabelli 6

Bani 6,5

Vasquez 6

Martin 6

Frendrup 6,5

Masini 5 (79′ Venturino SV)

Zanoli 6 (66′ Cornet 5,5)

Miretti 6,5 (72′ Onana 5,5)

Ekhator 6,5 (66′ Messias 5,5)

Pinamonti 5 (66′ Ekuban 5)

Allenatore: Vieira 6

TOP Genoa: Leali 7 – Tiene a galla il Genoa con tre interventi prodigiosi. Deve arrendersi all’incornata di Lautaro, sporcata dalla schiena di Masini. Ormai una certezza tra i pali per i Grifoni.

FLOP Genoa: Pinamonti 5 – Serata speciale per l’ex della sfida, che sente tanto la gara del Meazza contro i nerazzurri. Si batte e cerca di allungare la squadra, ma alla fine della giostra fa il solletico ai difensori di casa. Annullato da Acerbi, Vieira lo toglie dal campo a metà ripresa.

Arbitro: Piccinini 5,5

Serie A, il tabellino di Inter-Genoa: disastro Asllani, Leali super

INTER-GENOA 1-0

78′ Lautaro Martinez

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni (79′ de Vrij); Dumfries, Barella, Asllani (65′ Calhanoglu), Mkhitaryan (65′ Zielinski), Dimarco (84′ Darmian); Correa (46′ Taremi), Lautaro Martinez. A disposizione: Calligaris, Bisseck, Zalewski, Frattesi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini (79′ Venturino); Zanoli (66′ Cornet), Miretti (72′ Onana), Ekhator (66′ Messias); Pinamonti (66′ Ekuban). A disposizione: Sommariva, Siegrest, Norton-Cuffy, de Winter, Matturro, Malinovskyi, Cuenca. Allenatore: Vieira

Arbitro: Piccinini (sez. Forlì)

VAR: Serra

Ammoniti: Miretti (G), Ekuban (G)

Espulsi: –

Note: recupero 1’e 5′; spettatori 68.271