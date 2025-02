Juve, la pazienza è finita: ceduto dopo Cagliari

Altro flop tra i bianconeri ed ennesimo ko e i tifosi non ne possono più: vogliono addirittura l’addio immediato

La Juventus passa a Cagliari grazie al gol di Vlahovic nella prima parte di gara, col serbo che sfrutta un’indecisione della difesa e di Mina. Ma, come spesso accaduto nelle ultime settimane, ancora non convince per quanto fatto vedere in campo. Un buon primo tempo in realtà da parte dei bianconeri, con Caprile a tenere in piedi i padroni di casa.

Nel secondo la squadra di Motta non rischia particolarmente a livello di occasioni da gol nitide, ma nell’atteggiamento torna a mostrare diverse lacune subendo la pressione dei sardi. Che schiacciano la Juve, porta tantissimi uomini in area, anche se tira poco o niente. I bianconeri si prendono il quarto posto in solitaria, ma appunto gli stessi tifosi continuano a non essere così sereni e anzi non sono proprio soddisfattissimi della gestione e del gioco di Motta. Ad esempio la scelta di puntare ancora una volta su Koopmeiners che mette in campo un’altra prova opaca con Thuram che sembrava l’uomo più in forma ma viene nuovamente relegato in panchina.

L’altra critica era relativa alla presenza di Vlahovic al posto di Kolo Muani, ma qui il serbo alla fine ha segnato il gol decisivo giocando una buona gara. Insomma, tutte cose che non lasciano tranquilli gli juventini per l’ultima parte di stagione. Anche perché si sono fermati nuovamente anche altri due giocatori: uno è Cambiaso che non era già al top ma ha dovuto giocare per mancanza di alternative e ha accusato un sovraccarico in zona pubica. E poi un nuovo problema per Douglas Luiz, rientrato dall’infortunio nella ripresa e uscito dopo 12 minuti, per un fastidio al flessore della coscia.

Douglas Luiz di nuovo ko, la rabbia dei tifosi: “Un rottame, se ne torni a casa”

“Abbiamo preso la decisione insieme con il ragazzo, alla fine ho voluto rischiarlo perché non avendo una lesione, solo un affaticamento… Pensavamo potesse andare bene”, ha detto Motta nel postgara. L’ennesima ricaduta per il brasiliano che ha scatenato il malumore e la rabbia sui social dei tifosi, che ora hanno perso la pazienza nei confronti dell’ex Aston Villa. Un misto di incredulità, rassegnazione e addirittura richieste di addio.

“50 milioni buttati“, “Chi ha portato la coppia Koopmeiners-Douglas Luiz va denunciato per danni”, “Le comiche”, “Un pacco ai livelli di Pogba”, “Un bidone da rispedire da dove è venuto” sono alcuni dei commenti. E ancora “Caro Douglas Luiz, il bonus Juventus è finito, per me puoi fare armi e bagagli e tornartene insieme alla tua ragazza da dove sei venuto”, “Un mix tra Arthur e Ramsey per gli infortuni”. Oltre a una buona dose di ironia: “Papa Francesco ha chiesto di pregare per la salute di Douglas Luiz”, “La sua friabilità mi ricorda quella del pane carasau”, “Al rientro a Torino verrà esposto nel museo egizio nella stessa sala di Milik”. “Un rottame”, “Ramsey 2.0”, “Deve tornare a casa sua, da cedere”, “Una barzelletta”, ancora altri commenti.