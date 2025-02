Koopmeiners diventa un ‘caso’: cosa è successo in Cagliari-Juventus

Il centrocampista olandese titolare contro il Cagliari e i tifosi si dividono: la sua prestazione non mette d’accordo

Appena dodici minuti e la Juventus ha già trovato il vantaggio contro il Cagliari. La formazione bianconera è scesa in campo con la voglia di riscattare l’eliminazione in Champions e non sta trovando grande opposizione nei sardi. La squadra di Nicola fa fatica ad imbastire un’azione di gioco e lascia troppo spazio agli avanti avversari.

Una situazione che rende l’1-0, firmato da Vlahovic, risultato che sta anche stretto alla Juventus che con Yildiz ha avuto altre due ghiotte occasioni da gol, non sfruttate. Nonostante questa situazione, non tutti i tifosi della Juventus sono contenti e nel mirino ci finisce, neanche a dirlo, Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese divide il popolo bianconero e se qualcuno intravede progressi nella sua prestazione, sono molti di più quelli che lo criticano duramente.

Ecco alcuni tweet:

Locatelli a centrocampo sta giocando da solo, Mckennie sempre in attacco e Koopmeiners sempre a farfalle — Frank Fadeout (@Frank_FadeoutIN) February 23, 2025

@GianfryJ a proposito di Thuram fuori, adesso vediamo cosa combina Koopmeiners !!! — Luisa Tagliaferri (@Luisa_Taglia) February 23, 2025

#cagliarijuventus@juventusfc l’unica spiegazione che #Thuram abbia mandato a Vaffa #Mottaout se questo persevera a tenerlo in panchina! Poi non lamentatevi se a fine stagione chiede di andar via per lasciare il posto ai 60mil di flop #Koopmeiners

Un intruso falso cartonato! pic.twitter.com/TdX2k4GdPJ — Paul.Page (@paolo1672) February 23, 2025

#Koopmeiners è come quello che porta il pallone e deve giocare per forza, non gli passi il pallone perché è il più scarso #CagliariJuve — Fabrizio ☆★☆ + 8 #FinoAllaFine (@blazar30) February 23, 2025

Koopmeiners svaria così tanto che non sembra un calciatore della Juventus. — Nathan™️ (@Nathan_Gr_) February 23, 2025

Koopmeiners completamente fuori dal gioco. Pure quando siamo in controllo, si vedono tutti tranne lui… — Waluigi Wampa (@WaluigiWampa) February 23, 2025

#cagliarijuventusfatemi un favore e seguite quel fantasma dormiente di #Koopmeiners . Poi ditemi che non avete pena del ragazzo — Sam Spritz (@Samspri) February 23, 2025

Cagliari-Juventus, Koopmeiners divide i bianconeri: ecco il motivo

Se qui si notano le critiche al centrocampista ex Atalanta, altri tifosi invece appoggiano la sua prestazione e ne sottolineano la maggior qualità rispetto al passato, pur evidenziando come non sia certo il calciatore ammirato lo scorso anno a Bergamo.

In molti, inoltre, sottolineano anche come Khepren Thuram meriterebbe più di lui la maglia da titolare e si domandano come sia possibile che Thiago Motta non vede il francese come titolare.