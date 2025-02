PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-JUVENTUS 0-1: Vlahovic risorge, Conceicao fumoso

Voti, top e flop del posticipo della 26° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri espugnano la ‘Domus Arena’ grazie alla zampata del bomber serbo

La Juventus stavolta non tradisce le attese sul campo del Cagliari e si mette alle spalle il disastro in Champions League dopo l’eliminazione per mano del PSV Eindhoven.

Thiago Motta rilancia Vlahovic e il serbo guida la ‘Vecchia Signora’ al successo: approfitta del regalo di un disastroso Mina e dopo aver scartato Caprile deposita in rete da posizione non semplicissima. Brilla anche Yildiz nello scacchiere bianconero, con il turco più volte pericoloso e vicino alla gioia personale. Caprile tiene in vita il Cagliari, ma i salvataggi del portiere di casa non bastano a Nicola per uscire imbattuto dal posticipo contro i bianconeri. Gatti giganteggia nel cuore della difesa mentre Conceicao è la nota stonata per Thiago Motta, che intanto accelera in campionato e stacca le rivali al quarto posto.

CAGLIARI

Caprile 7,5

Zappa 5,5

Mina 4,5

Luperto 5,5

Augello 6

Zortea 5,5 (70′ Marin 5,5)

Adopo 5,5 (70′ Viola 6)

Makoumbou 5,5 (86′ Pavoletti SV)

Felici 5 (46′ Luvumbo 6,5)

Deiola 5 (58′ Coman 6)

Piccoli 5,5

Allenatore: Nicola 5,5

TOP Cagliari: Caprile 7,5 – Quasi insuperabile: solo Vlahovic dopo 12 minuti riesce nell’impresa di battere il portiere di casa. Conto aperto con Yildiz: tre interventi super sul fantasista turco, tiene a galla il Cagliari nel finale murando Vlahovic. Baluardo.

FLOP Cagliari: Mina 4,5 – Sciagurato a inizio gara quando apre un’autostrada per Vlahovic, che con freddezza supera Caprile e deposita in rete. Distrazione che costa carissima ai sardi, ma in generale non dà la necessaria sicurezza al reparto.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Weah 5,5

Gatti 7

Kelly 6

Cambiaso 6 (73′ Rouhi 6)

Locatelli 6,5 (73′ Thuram 6)

Koopmeiners 5,5 (62′ Douglas Luiz 5,5; 82′ Mbangula SV)

Conceicao 5 (62′ Kolo Muani 6)

McKennie 6,5

Yildiz 7

Vlahovic 7

Allenatore: Thiago Motta 6,5

TOP Juventus: Vlahovic 7 – Torna titolare dopo sei partite e consegna tre punti di capitale importanza a Thiago Motta. Stavolta non tradisce le attese e firma un gol di pregevole fattura, con la collaborazione di Mina. Nella ripresa va vicino al raddoppio: complice anche una spinta di Luperto, stavolta non riesce a superare l’ottimo Caprile. Risorto.

FLOP Juventus: Conceicao 5 – Gli manca la giocata risolutiva e come spesso succede si intestardisce nel dribbling. Nel secondo tempo ha una buona occasione ma spara in curva: fumoso e sostituito.

Arbitro: Colombo 5

Serie A, il tabellino di Cagliari-Juventus: brilla Yildiz, super Caprile

CAGLIARI-JUVENTUS 0-1

12′ Vlahovic

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea (70′ Marin), Adopo (70′ Viola), Makoumbou (86′ Pavoletti), Felici (46′ Luvumbo); Deiola (58′ Coman); Piccoli. A disposizione: Auseklis, Sherri, Prati, Jankto, Palomino, Obert, Gaetano. Allenatore: Nicola

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (73′ Rouhi); Locatelli (73′ Thuram), Koopmeiners (62′ Douglas Luiz; 82′ Mbangula); Conceiçao (62′ Kolo Muani), McKennie ,Yildiz, Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Colombo (sez. Como)

VAR: Chiffi

Ammoniti: Weah (J)

Espulsi: –

Note: recupero 0′ e 5′; spettatori 16.323