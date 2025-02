Rivoluzione Juventus: già decisi i primi due colpi per giugno

Giuntoli già al lavoro per la finestra straordinaria di giugno: doppio obiettivo per il capo dell’area tecnica bianconera

Non è un mistero ormai la corte della Juventus per David Hancko, protagonista anche martedì nella sfida di San Siro che ha consegnato la qualificazione al Feyenoord a spese del Milan nei playoff di Champions League.

Il Dt Giuntoli è in pressing da diversi mesi sul difensore slovacco, seguito dagli emissari bianconeri anche nella gara del ‘Meazza’ come raccontatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it. Il capo dell’area tecnica della Juve ha provato l’affondo già a gennaio per rimediare all’emergenza difensiva di Thiago Motta, trovando però il muro del Feyenoord che non ha aperto alla cessione dell’ex Fiorentina a stagione in corso. Giuntoli però non molla la presa e prepara l’assalto decisivo per la finestra straordinaria di giugno, con l’obiettivo di mettere Hancko a disposizione del tecnico italo-brasiliano per il Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Calciomercato Juve, Hancko più David: la strategia di Giuntoli

La Juventus è in posizione di vantaggio è ha già trovato un’intesa di massima con gli agenti del 27enne mancino per un contratto quinquennale fino al 2030. Al Feyenoord invece, tra parte fissa e bonus, andrebbe un assegno vicino ai 30 milioni di euro.

Lo sbarco di Hancko alla Continassa non escluderebbe la permanenza sotto la Mole di Renato Veiga, al momento ai box per infortunio. Il portoghese ha avuto un ottimo impatto con la realtà bianconera e la dirigenza è pronta a trattare con il Chelsea l’acquisizione a titolo definitivo del difensore classe 2003. I ‘Blues’ valutano Veiga almeno 20 milioni e la Juve rifletterà sulla cessione di Gatti in estate per finanziare i nuovi colpi per la retroguardia di Thiago Motta. L’ex Frosinone ha mercato in Premier League e Giuntoli potrebbe incassare un tesoretto intorno ai 25 milioni di euro.

Interventi massicci in difesa, ma anche davanti ci sarà un profondo restyling alla Continassa. Vlahovic e Milik sono destinati a cambiare aria, con la Juventus che ha già iniziato a discutere con il PSG per la conferma di Kolo Muani. Inoltre, Giuntoli non perde di vista il ‘pupillo’ Jonathan David, che si svincolerà a giugno da Lille e che resta nei desideri anche dell’Inter in Serie A.