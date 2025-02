Juventus, non solo Hancko: doppio colpo dalla triste notte di Champions | CM.IT

La Juve si gioca gli ottavi di Champions League contro il PSV, intanto il Dt Giuntoli prende appunti sul mercato dalle gare di Milan e Atalanta

Tocca alla Juventus riscattare la tragica serata delle italiane in Champions League, con Milan e Atalanta mestamente fuori dalla competizione più blasonata già ai playoff.

La ‘Vecchia Signora’ questa sera sarà di scena a Eindhoven nella tana del PSV, con l’obiettivo di difendere il prezioso successo per 2-1 dell’andata e conquistare il pass per gli ottavi che porterebbe in dote oltre 12 milioni di euro nelle casse del club bianconero. Thiago Motta si affiderà ancora a Kolo Muani nel reparto offensivo, con il francese decisivo nell’ultimo Derby d’Italia contro l’Inter con la giocata funambolica che ha portato alla rete di Conceicao. A farne le spese sarà nuovamente Dusan Vlahovic: per il centravanti serbo sarebbe la settima esclusione consecutiva tra campionato e coppa. L’ex Fiorentina è rimasto a guardare a bordocampo per tutti i 90 minuti nel big match con l’Inter e l’ennesima panchina del 2025 è destinata comunque a far rumore.

Vlahovic sempre più lontano dalla Juve: Giuntoli intanto prende appunti su Hancko e Talbi

Vlahovic è sempre più lontano dalla Juve, con le strade tra la ‘Vecchia Signora’ e il numero nove destinate a separarsi senza il rinnovo di contratto. Prolungamento oltre il 2026 – al netto di clamorosi ripensamenti – da escludere e con il Dt Giuntoli che sta guardando oltre per assicurare un nuovo goleador a Thiago Motta per la prossima stagione.

Kolo Muani ha avuto un impatto devastante in maglia bianconera e la dirigenza della Continassa proverà a raggiungere un accordo con il Paris Saint-Germain per la permanenza del nazionale francese sotto la Mole. Intanto Giuntoli e il suo staff hanno osservato ieri con molta attenzione la prestazione di Hancko contro il Milan, con il difensore autore di un’altra partita impeccabile di fronte alla squadra rossonera. Lo slovacco rimane l’obiettivo numero uno per il pacchetto arretrato, con la Juventus pronta ad accelerare nei prossimi mesi per chiudere la pratica a giugno. Serviranno circa 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus per strapparlo al Feyenoord, che nella finestra di gennaio ha fatto muro alla cessione del 27enne mancino ex Fiorentina.

Ma non solo Hancko: come raccolto da Calciomercato.it, nella notte di Champions i dirigenti bianconeri hanno buttato un occhio anche su Bergamo e sull’exploit del Bruges, trascinato dal baby Talbi. Il gioiellino belga ha incantato al ‘Gewiss Stadium’ e travolto l’Atalanta con la sua doppietta. Il classe 2005 si era messo già in mostra nella sfida della prima fase proprio contro la Juventus ed è finito nei radar di Giuntoli per la prossima estate.