Nuova Era Milan: ribaltone in panchina, chi al posto di Conceicao – Calciomercato.it

Conceicao verso l’addio alla panchina rossonera. Le ultime sul possibile sostituto del portoghese, tra piste concrete a suggestioni clamorose

Conceicao potrebbe non rimanere alla guida del Milan anche in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Questo perché in casa rossonera c’è aria di (ennesima) rivoluzione, di grandi cambiamenti a partire della guida tecnica.

Nuova Era Milan

A TiAmoCalciomercato, in onda sul nostro canale Youtube, abbiamo parlato a lungo della nuova Era milanista. Oltre all’allenatore, potrebbe arrivare un Direttore sportivo. Chiaramente non sarebbe rivoluzione senza una bella sforbiciata all’attuale rosa: dall’ora innominabile Theo Hernandez a Leao, nessuno sembra essere intoccabile.

Da Allegri a Xavi, De Zerbi e Conte: chi al posto di Conceicao?

Secondo il nostro Maurizio Russo, sono tre le tipologie di allenatori papabili per i rossoneri: tra i tecnici italiani già liberi ci sono l’ex Allegri, Roberto Mancini e Maurizio Sarri.

Nel caso in cui, come accaduto per il post Pioli, la dirigenza dovesse optare ancora per un tecnico straniero, ecco che nella corsa per la panchina del Milan potrebbe entrare in scena pure un certo Xavi, in aggiunta ai nomi di Terzic e ten Hag.

La terza via è quella che porterebbe a un allenatore impegnato e che sta facendo bene nel suo attuale club. Nomi? De Zerbi, Italiano e il solito Antonio Conte. Infine la suggestione delle suggestioni, Carlo Ancelotti, nel mirino dei Friedkin per il dopo Ranieri.

Panchina Milan, Fratini a TiAmoCalciomercato: “Klopp non è fantacalcio”

A proposito di suggestioni clamorose, quella lanciata dal noto scout Michele Fratini fa sobbalzare dalla sedia: Jurgen Klopp!

“Non è fantacalcio, secondo me potrebbe arrivare al Milan”.

“Potrebbe portare un partner importante come la Red Bull”

“Klopp è sempre stato un grande manager sia al Borussia Dortmund che al Liverpool – ha aggiunto Fratini – Con questo nuovo ruolo di management potrebbe, e uso il condizionale, arrivare a Milano. A Conceicao hanno fatto un anno e mezzo di contratto, come a dire: ‘raggiungi gli obiettivi e in estate ne riparliamo’. Peraltro Klopp potrebbe portare risorse importanti con sé, un partner importante come la Red Bull“, della quale adesso è ‘Head of Global Soccer’.