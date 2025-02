Klopp sulla panchina del Milan: “Ecco perché non è fantacalcio” | ESCLUSIVO

Conceicao a rischio dopo l’eliminazione in Champions League. Dei rossoneri e della Juve di Motta ha parlato Michele Fratini

Prima il Milan, poi l’Atalanta e infine la Juventus. L’Italia ha fatto en plein di eliminazioni nei playoff di Champions League, compromettendo il ranking Uefa e la possibilità di avere cinque squadre nella massima competizione europea della prossima stagione.

Per parlare di questo e soprattutto di futuro, in diretta a ‘TiAmoCalciomercato.it’ in onda sul canale YouTube ufficiale di CM.IT è intervenuto in esclusiva il noto talent scout Michele Fratini: “Il Milan bene o male una coppa l’ha portata a casa, battendo Juve e Inter nella Supercoppa Italiana di Riyad. La delusione più grande è la Juve. I bianconeri hanno una rosa che vale 625 milioni con tanti giocatori validi: uscire in quel modo dopo la vittoria dell’andata vuol dire che non hai centrato il tuo primo obiettivo. Il problema è stato non entrare nelle prime otto buttando via dei punti nelle partite della fase a gironi. Per ora la Juve non ha investito, ma ha speso: quando i risultati non arrivano, non si deve parlare di investimenti“.

PANCHINA JUVENTUS – “Ho letto il nome di Zidane che è molto attendibile. E’ stato un simbolo della Juve come Platini e Del Piero ed è molto bravo. Doveva prendere il posto di Deschamps come ct della Francia, ma a Torino metterebbe d’accordo tutti. Al Real Madrid ha vinto non solo da calciatore, ma anche da allenatore con le tre Champions di fila. La rosa è giovane, la Juve ha fatto crescere i giovani con la Next Gen e poi il ha portati in prima squadra con ottimi risultati, visto che l’anno scorso hanno centrato la qualificazione in Champions e vinto la Coppa Italia sotto la gestione Allegri“.

FUTURO VLAHOVIC – “Anche se devi venderlo, è meglio valorizzarlo. Se fa gol lo puoi cedere a cifre più alte: mi piacerebbe vederlo in un 4-3-1-2 al fianco di Kolo Muani con Yildiz alle loro spalle nel suo ruolo naturale di trequartista”.

Milan, Fratini: “Klopp potrebbe portare RedBull come partner. Ecco chi mi prendo in Serie A”

Conceicao potrebbe avere le ore contate alla guida del Milan. E’ già iniziato il toto sostituto, con Michele Fratini che fa un nome a sorpresa: “Secondo me potrebbe arrivare, e non è fantacalcio, Jurgen Klopp. E’ sempre stato un grande manager sia al Borussia Dortmund che al Liverpool. Con questo nuovo ruolo di management potrebbe – uso il condizionale – arrivare a Milano. A Conceicao hanno fatto un anno e mezzo di contratto, come a dire: ‘raggiungi gli obiettivi e in estate ne riparliamo‘. Peraltro Klopp potrebbe portare risorse importanti con sé, un partner importante come la Red Bull“.

Infine, il pluripremiato talent scout italiano parla del suo futuro: “Io al Paris Saint-Germain? Voci che fanno piacere, poi è normale che un addetto ai lavori abbia la sua lista di calciatori da suggerire qualora dovesse avere una grande opportunità in un top club. Dalla Serie A in porta prenderei Carnesecchi dell’Atalanta, in difesa Dumfries: un altro interista dopo Cancelo e Hakimi. E poi in attacco Retegui: l’ho segnalato dopo una stagione non positiva al Genoa e ora è capocannoniere del campionato. Lookman? Mi dispiace per quello che ha dovuto subire in questi giorni da Gasperini. Ma penso che andrà in Inghilterra, magari con Salah al Liverpool oppure al Manchester United“.