Rischio penalizzazione Napoli, avvocato Capello: “Ora la Procura FIGC può aprire indagine” | ESCLUSIVO

La Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, ora il Napoli rischia: ecco perché anche il caso Juve inguaia gli azzurri

Chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per il triennio 2019-2021. La procura di Roma ha studiato gli atti e le carte delle trattative relative alla compravendita di Manolas, Diawara e Osimhen. Ora la palla passa al GIP e successivamente al GUP, il quale dovrà decidere se archiviare il caso o rinviare a giudizio il presidente del Napoli.

Va ricordato che la giustizia sportiva si pronunciò nell’aprile 2022 e prosciolse il Napoli e Aurelio De Laurentiis dagli illeciti relativi alle plusvalenze fittizie. Secondo il Tribunale della FIGC non vi erano prove che il club partenopeo avesse creato un sistema collaudato di trattative irregolari. A differenza, invece, di quanto accadde con la Juventus, che subì una penalizzazione per l’iscrizione a bilancio di plusvalenze sospette. I legali del patron azzurro si dicono fiduciosi e davanti al GIP difenderanno la posizione del club. Infatti, nelle memorie difensive, De Laurentiis sostiene che il Napoli, grazie alla propria solidità economica, non avrebbe alcun motivo per esercitare trucchi di questo tipo.

Calciomercato.it ha intervistato l’avvocato e docente di diritto sportivo dell’Università di Pavia Pierfilippo Capello per fare chiarezza sull’iter processuale e sulla possibilità concreta che la procura federale possa riaprire il fascicolo nei confronti di Aurelio De Laurentiis e il Napoli

FIGC può aprire fascicolo sul Napoli: “Successe già alla Juventus”

Quali sono gli iter processuali ora che è avvenuta la richiesta di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis?

“La procura federale può aprire un fascicolo di indagine quando ha notizia di un possibile notizia di un illecito. In questo momento, avendo visto la notizia della richiesta di rinvio a giudizio di De Laurentiis, la Procura della FIGC potrebbe aprire un’indagine. La procura federale può contattare la Procura della Repubblica che si sta occupando del caso (quella di Roma ndr). Dal momento in cui gli atti, i documenti e le informazioni vengono recepiti dalla procura federale, allora si può pensare ad un procedimento. Ma non tutto ciò che è vietato nello sport è vietato nel diritto ordinario e viceversa. Probabile che la Procura federale chieda gli atti, poi una volta ricevuti si aprirà un fascicolo di indagine”

La procura federale può riaprire un fascicolo anche quando sullo stesso caso Club e Presidente sono stati già prosciolti?

“Sì, successe già alla Juventus. Furono assolti dalla giustizia sportiva, ma grazie all’inchiesta penale della Procura di Torino e con nuove prove, la procura federale chiese la revisione del processo, proprio per questioni bilancistiche”.

L’eventuale penalizzazione per illeciti verrà attribuita al club nella stagione in cui si chiuderà il processo sportivo?

“Se ci sarà un deferimento, quindi un rinvio a giudizio sportivo e se tutti i gradi della giustizia sportiva decideranno che c’è stata una responsabilità, l’eventuale sanzione dovrà essere scontata durante la stagione in cui sarà emessa la stessa. Ragionando solo per ipotesi, se concludessero il processo in un anno e la sentenza finale arrivasse nel febbraio 2026, il punto di penalizzazione verrebbe scontato nel momento in cui è stata definita la sentenza”.