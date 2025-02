Milan, da Walker ad Hernandez: problema terzini per Conceicao

Sergio Conceicao deve essere bravo a gestire la situazione legata all’inglese e al francese: ecco cosa sta succedendo

Domani sarà già vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri sabato incontreranno il Torino in trasferta per la ventiseiesima giornata di Serie A. Un match assolutamente da vincere per rialzare la testa dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Il Diavolo non può più sbagliare e le prossime sfide contro i granata, il Bologna e la Lazio, ci diranno quanto sarà difficile riuscire a raggiungere il quarto posto, che da la qualificazione all’Europa che conta. Una qualificazione che salverebbe la panchina di Conceicao e che darebbe la possibilità al Milan di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Da sabato, dunque, tutti saranno sotto esame.

Il tecnico portoghese cercherà così di fare le scelte migliori per portare a casa tre punti pesanti. Negli ultimi giorni, inevitabilmente, le luce dei riflettori sono state puntate tutte su Theo Hernandez. L’espulsione contro il Feyenoord è costata davvero cara: ieri sono arrivate le scuse, ma il futuro del francese appare sempre più segnato. Il rinnovo non arrivera e in estate può esserci davvero l’addio.

Nelle prossime partite però servirà il miglior Theo Hernandez e già contro il Torino, il Milan avrà bisogno del suo aiuto. Nelle ore dopo il martedì di Champions si è fatta strada l’ipotesi di una bocciatura. Un’ipotesi ancora viva, ma che sta perdendo quota.

Milan, guai per Walker: il punto della situazione

Sergio Conceicao, infatti, deve fare i conti con un altro problema, quello relativo alle condizioni fisiche di Kyle Walker, che martedì ha chiuso la partita stringendo i denti.

Adesso il calciatore è alle prese con un problema muscolare alla coscia sinistra. A Milanello ha svolto solo terapie e la sua presenza contro il Torino è chiaramente in fortissimo dubbio. Al momento si prevede un suo forfait per non peggiorare la situazione. Senza Walker, spazio a Alex Jimenez, come è accaduto nel secondo tempo di Milan-Verona. La domanda così sorge spontena, Conceicao avrà il coraggio di mandare in campo sia lo spagnolo che uno tra Bartesaghi e Terracciano? Difficile da dire.

Domani ne sapremo certamente di più, ma con i problemi di Walker, Theo Hernandez ha certamente più probabilità di giocare. L’inglese, dunque, va verso un turno di riposo contro il Torino, ma nel futuro c’è il Milan. Il Diavolo, infatti, è sempre più convinto di tenersi stretto il terzino destro, riscattandolo dal Manchester City.