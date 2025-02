Squalifica Lautaro Martinez: arriva la notizia inaspettata prima Napoli-Inter

Il capitano e bomber nerazzurro è finito nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta dei campioni d’Italia sul campo della Juventus

Cosa succede a Lautaro Martinez? Stagione altalenante per il capitano dell’Inter, che è rimasto all’asciutto anche nel big match di campionato perso domenica sera contro la Juventus.

Quattro partite senza squilli per l’attaccante argentino, che già nel corso della stagione aveva attraversato un lungo periodo di crisi senza trovare la via della rete. Lautaro però era riuscito a sbloccarsi e a ritornare ai suoi standard, trascinando l’Inter tra campionato e coppa. Prima di perdere nuovamente smalto e brillantezza, come certificato dal Derby d’Italia di domenica nella tana della Juve. Notte da dimenticare per il ‘Toro’ all’Allianz Stadium, tra occasioni fallite e nervosismo. Il pallone spedito in curva sull’assist di Dumfries grida vendetta, prima della frustrazione mostrata nella ripresa con la spinta a Thiago Motta e la rabbia dopo la sconfitta al fischio finale.

Inter, Lautaro Martinez è un caso: a secco con tutte le big e lo sfogo post Juve

Lautaro Martinez è infatti finito nell’occhio del ciclone anche per le presunte frasi blasfeme pronunciate prima di lasciare il campo e catturate dalle immagini televisive.

Circostanza però che non può essere comprovata dalla mancanza dell’audio sulle frasi pronunciate dall’argentino, furibondo per il doloroso ko dello ‘Stadium’ contro la Juventus e il mancato sorpasso in classifica ai danni del Napoli dell’ex Conte. Per il capitano dell’Inter non scatterà quindi nessuna sanzione disciplinare, visto che avrebbe rischiato una squalifica di almeno una giornata. Lautaro sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi sabato nell’anticipo di San Siro con il Genoa e soprattutto nello scontro diretto del turno successivo al ‘Maradona’ contro il Napoli, decisivo per la corsa scudetto.

La società e il tecnico adesso si aspettano una reazione da tutta la squadra e dal campione argentino, rimasto a secco con tutte le grandi in campionato. Lautaro Martinez ha segnato finora 16 reti in tutte le competizioni, ma resta lontano dagli standard della scorsa stagione con una media di un gol segnato ogni 168 minuti.