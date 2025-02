PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-INTER 1-0: Cambiaso cambia il match, Lautaro assente ingiustificato

Voti, top e flop del Derby d’Italia dell’Allianz Stadium, valido per la 25° giornata del campionato di Serie A. Successo per l’ex Thiago Motta firmato dalla rete di Conceicao

Sorridono l’ex Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte dopo il Derby d’Italia tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium nel posticipo della 25° giornata di Serie A.

Decisiva la zampata nella ripresa di Conceicao, dopo la giocata da circense di Kolo Muani. Cambiaso entra nella ripresa al posto del disastroso Savona e cambia la partita in favore della ‘Vecchia Signora’. Dumfries colpisce un palo ed è il migliore per distacco nell’undici di Inzaghi, mentre è notte fonda per capitan Lautaro Martinez che stecca in una delle serate più importanti. L’allenatore piacentino manca il sorpasso in vetta sul Napoli, mentre Thiago Motta centra la terza vittoria consecutiva in campionato e aggancia la Lazio al quarto posto.

JUVENTUS

Di Gregorio 7

Weah 6

Gatti 6,5

Renato Veiga 6,5

Savona 4,5 (59′ Cambiaso 7,5)

Thuram 6,5 (77′ Locatelli 6)

Koopmeiners 6

McKennie 6

Conceicao 7,5 (81′ Yildiz SV)

Nico Gonzalez 6

Kolo Muani 7

All. Thiago Motta 7

TOP Juventus: Cambiaso 7,5 – Dopo settimane complicate tra mercato e caviglia dolorante, entra in campo e cambia la partita. Non ha avuto il City, si è preso il Derby d’Italia. Risposta da campione di Andrea Cambiaso.

FLOP Juventus Savona 4,5 – Dal primo al 58esimo minuto è in balia di Denzel Dumfries. La scelta di Thiago Motta di schierarlo a piede invertito non paga, anzi, lo mette in enorme difficoltà ed esce dal campo a furor di popolo. Disastro annunciato.

INTER

Sommer 6,5

Pavard 6

Acerbi 5,5

Bastoni 5,5 (61′ Carlos Augusto 5)

Dumfries 7

Barella 6

Calhanoglu 5 (80′ Zielinski SV)

Mkhitaryan 5,5 (80′ Correa SV)

Dimarco 5,5 (61′ Zalewski 6,5)

Taremi 6 (61′ M. Thuram 5)

Lautaro Martinez 4

Allenatore: Inzaghi 5

TOP Inter: Dumfries 7 – Nella ripresa con Cambiaso un po’ si spegne, mentre nella prima frazione è incontenibile e dispone a proprio piacimento del povero Savona. Fa tremare il palo, mentre sull’1-0 salva sulla linea di porta sul destro a colpo sicuro di Koopmeiners. Stagione finora ad altissimi livelli per l’olandese.

FLOP Inter: Lautaro Martinez 4 – Inizia anche bene con l’assist per Dumfries, ma poi ne combina di tutti i colori. Sbuccia una conclusione dal limite, qualche minuto più tardi spara in curva la chance del vantaggio interista. Macchinoso e includente anche nel secondo tempo. Il capitano stecca in una delle serate più importanti.

Arbitro: Mariani 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Inter: Conceicao decisivo, Dumfries non basta

JUVENTUS-INTER 1-0

74′ Conceicao

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (59′ Cambiaso); K. Thuram (77′ Locatelli), Koopmeiners; Conceicao (81′ Yildiz), McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Kelly, Rouhi, Alberto Costa, Adzic, Mbangula, Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (61′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu (80′ Zielinski), Mkhitaryan (80′ Correa), Dimarco (61′ Zalewski); Taremi (61′ M. Thuram), Lautaro Martinez. A disposizione: Martinez, Calligaris, de Vrij, Bisseck, Darmian, Asllani, Frattesi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Conceicao (I), Barella (I)

Espulsi: –

Note: recupero 0′ e 4′; spettatori 41.361