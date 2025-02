Prova tv per Lautaro dopo Juve-Inter: squalificato contro il Napoli? Ecco cosa dice il regolamento

L’argentino ha vissuto una serata molto difficile e oltre alla sconfitta il rischio è anche di uno stop dal Giudice Sportivo: come stanno le cose

Brutta sconfitta per l’Inter di Simone Inzaghi, che crolla all’Allianz Stadium contro la Juventus. A fare festa è Thiago Motta, che aggancia la Lazio al quarto posto e mette il muso davanti grazie agli scontri diretti favorevoli rispetto ai biancocelesti. I nerazzurri devono invece rimandare il sorpasso sul Napoli di Conte, che sabato ha pareggiato proprio all’Olimpico. Una serata pesante, di grandi rimpianti per le tante occasioni create ma sprecate, diversi giocatori non in condizione e dei cambi che non hanno convinto.

Sul banco degli imputati è finito Simone Inzaghi come prevedibile, ma assolutamente in ‘buona’ compagnia. I tifosi infatti se la sono presa in massa anche con i calciatori, da Taremi a Calhanoglu e Mkhitaryan a Carlos Augusto, e soprattutto la dirigenza. Rea di non aver costruito una rosa all’altezza in grado di sopperire alle assenze o ai periodi bui dei titolati, soprattutto in attacco. A deludere è stato anche Lautaro Martinez, il capitano che ha avuto diverse occasioni da gol, ma per lui non è stata assolutamente serata e ha sprecato malamente in più di una situazione. Per il capitano dell’Inter una sconfitta durissima da digerire, frustrante, con una rabbia visibilissima scaricata completamente dopo il fischio finale. E che rischiava addirittura di far incappare l’argentino in una squalifica beffarda.

Lautaro rischia prova tv e squalifica dopo Juve-Inter: cosa è successo

In particolare, al termine della partita, con le squadre in campo per i saluti, Lautaro si lascia andare liberando la propria frustrazione con una serie di espressioni blasfeme proprio davanti alle telecamere. Il labiale pare inequivocabile e secondo il Codice di Giustizia Sportiva, articolo 37, “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”. Con un turno di stop salterebbe il match casalingo di sabato contro il Genoa, con due non sarebbe disponibile nemmeno contro il Napoli.

Ma Lautaro Martinez potrebbe cavarsela senza squalifica, dal momento che le immagini citate sono ‘mute’ e per far sì che la bestemmia sia inequivocabile e assolutamente certa è necessaria anche una prova audio a supporto di quella video. Solo in questo modo si toglierebbe qualsiasi dubbio sulle consonanti e altre singole sfumature. E appunto le immagini di Dazn che hanno colto Lautaro sono prive di audio. Anche Cristante nella scorsa stagione non era stato squalificato per lo stesso motivo dopo un Roma-Juventus mentre al contrario l’allora portiere del Frosinone Turati era stato fermato un turno per una bestemmia catturata anche dai microfoni posti dietro la porta.