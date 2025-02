Inzaghi nella bufera dopo Juve-Inter: “È quella la sua dimensione”

La sconfitta non è stata affatto digerita: non ci hanno pensato neanche un minuto, verdetto fulmineo

Pur avendo in mano le redini del gioco soprattutto nel primo tempo, l’Inter getta alle ortiche la possibilità di scavalcare il Napoli in vetta alla classifica. Il sigillo di Conceiçao certifica un secondo tempo volitivo da parte degli uomini di Thiago Motta che, dopo la sofferenza evidenziata nei primi 45 minuti, aumenta i giri del motore, alzando il baricentro e costringere l’Inter ad una rete non nelle sue corde. È

Seconda sconfitta nell’arco di dieci giorni per gli uomini di Inzaghi che, dopo il tris subito per mano della Fiorentina, non riesce a dare continuità al successo casalingo ottenuto proprio contro i Viola. Non sono pochi i calciatori nerazzurri ‘finiti’ sul banco degli imputati. A cominciare da Lautaro Martinez, uno dei peggiori in campo, ma non solo. I cambi di Inzaghi e nel complesso la gestione di una partita che è andata progressivamente scivolando dalle mani dei nerazzurri. Inversione di tendenza, incidenti di percorso che, come prevedibile, stanno calamitando l’attenzione mediatica.

Inter, Inzaghi nell’occhio del ciclone: tante le critiche social

Ad essere criticata è stata soprattutto la gestione dei cambi da parte di Inzaghi, con la scelta di togliere Dimarco e Taremi nei momenti topici dell’incontro. Pur essendo ancora minoritaria, non sono pochi i tifosi che stanno esternando un certo disappunto per la gestione Inzaghi, con Allegri ‘individuato’ da alcuni tifosi nerazzurri come la scelta giusta con cui avviare un nuovo progetto tecnico. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Marotta, per il bene dell’Inter fai la cosa più saggia. Inzaghi indegno pic.twitter.com/Jq8HYVYKkE — Madiheda- (@xWand_MP) February 16, 2025

@Inter voglio il comunicato ora dell’esonero di Inzaghi, lo bramo deve essere esonerato e deve arrivare Allegri — cobras-il sarugiano (@cobras__0) February 16, 2025

Inzaghi, da buon incapace, riesuma, inspiegabilmente, Taremi. Non contento, nel secondo tempo, toglie la forza trainante Bastoni-Dimarco e dulcis in fundo inserisce Correa. Per non parlare dell’ennesima prestazione anonima di Lautaro. L’esonero quando?#JuventusInter #Inzaghiout — Riccardo Ciccarese (@RickyCiccarese) February 16, 2025

Preferisco l’esonero di Inzaghi allo scudetto — Flavio (@Flavio_P02) February 16, 2025

Inzaghi deve tornare alla Lazio o andare alla Fiorentina. Quella è la sua dimensione. — La Paura fa Spavento (@lucablu3) February 16, 2025

Anche Inzaghi non è esente da colpe anche sul mercato. Un allenatore che vuole vincere si deve far rispettare dalla società non avallare tutte le scelte. Conceicao si è fatto cambiare mezza squadra. Motta idem. Serve un attaccante, ti fai prendere un attaccante. Punto — Campione d’Italia ⭐🖤💙⭐ (@fp_71) February 16, 2025

Eh sì eh Inzaghi tutto perfetto sia mai criticarlo — Demone inzaghi in assetto da battaglia (@addestrascimmie) February 16, 2025

Come si nota, la ‘fetta’ di critiche si divide tra chi accusa Inzaghi del momento no dell’Inter e chi invece amplia la propria disamina, inserendovi anche le scelte di mercato fatte dalla dirigenza. Come sempre accade in questo tipo di situazioni, sarà il campo ad emettere l’ultimo verdetto con lo scontro diretto contro il Napoli che rappresenterà un autentico dentro-fuori.