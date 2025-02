L’Inter crea e spreca, Conceicao non perdona: la Juve fa felice Conte

Si è chiuso il big match dell’Allianz Stadium: i bianconeri regolano i nerazzurri grazie al sigillo di Conceicao

Doveva essere il match di cartello della venticinquesima giornata di Serie A e le premesse sono state mantenute, inalterate. Al termine di 95 minuti intensissimi, la Juventus batte l’Inter grazie a Conceicao e conquista tre punti pesantissimi.

Pronti via e il match inizia subito a spron battuto. All’occasione di Nico Gonzalez, che da buona posizione non centra la porta, rispondono subito i nerazzurri. L’Inter si esalta con rapide verticalizzazioni: la conclusione di Barella – fermato in offside – è la prima avvisaglia. A ridosso del quarto d’ora di gioco si concretizza la prima vera doppia chance per gli ospiti: pescato in modo rocambolesco nel cuore dell’area di rigore, Taremi in semi rovesciata chiama Di Gregorio ad un intervento importante. Sul prosieguo dell’azione, Dumfries si divora un’occasione importante di testa. Non sarà l’unica chance non sfruttata dall’esterno olandese, che al tramonto del primo tempo colpisce il palo dopo una progressione importante.

Nel mezzo, anche la Juve ha avuto le sue occasioni: non tanto per una trama di gioco fluida, ma soprattutto con alcuni lampi importanti dalla cintola in su. Poco dopo il ventesimo minuto, Sommer non si disimpegna benissimo sul tiro in diagonale di Nico Gonzalez: l’estremo difensore elvetico, però, alza subito la saracinesca anche sul tiro sul primo palo di Conceicao. L’Inter fa la partita ma non riesce a trovare il bandolo della matassa, la Juve soffre ma quando può si spinge in avanti: il tiro di Kolo Muani – complice una deviazione – fischia alto sulla traversa. Il primo tempo si chiude con una generazione sensazione di supremazia territoriale dell’Inter, ma le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato fermo sullo 0-0.

Juventus-Inter 1-0, decide il sigillo di Conceicao

Il secondo tempo, invece, si sviluppa con ben altri presupposti. Pur senza creare grandi occasioni, la Juve aumenta la qualità del proprio palleggio, inaridendo le fonti di gioco nerazzurre e tenendo alto il baricentro. L’ingresso in campo di Cambiaso contribuisce ad aumentare la cifra tecnica della corsia mancina.

Ne vien fuori una ripresa nella quale è la Juve sostanzialmente a fare la partita, sovvertendo l’inerzia della partita. Al 74′ la sliding door della partita. Una magia di Kolo Muani al limite dell’area di rigore pesca Conceicao nel cuore dell’area di rigore: il portoghese ha tutto il tempo per vedere il piazzamento di Sommer e gelarlo con una precisa conclusione di sinistro. Colpita, l’Inter fatica a reagire. L’ingresso in campo di Thuram fatica a dare profondità alla manovra nerazzurra. Koopmeiners sfiora il raddoppio, ma Dumfries salva tutto sulla linea. Al minuto 85′ la più grande occasione dell’Inter capita proprio sulla testa di Thuram: l’attaccante francese, però, non inquadra la porta. La partita si trascina ai minuti di recupero, con l’Inter che non ha la forza di creare grattacapi a Di Gregorio. La spunta la Juventus, che conquista una vittoria preziosissima: passo indietro dell’Inter, che fallisce il tentativo di scavalcare il Napoli in vetta alla classifica.

TABELLINO: JUVENTUS-INTER 1-0, 74′ Conceicao.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56; Inter 54; Atalanta 51; Juventus 46, Lazio 46, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 41; Roma 37; Udinese 33; Torino 28, Genoa* 27; Como, Cagliari e Lecce 25; Verona 23; Empoli 21; Parma 20; Venezia* 16; Monza 14

Una partita in meno *