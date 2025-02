Inter, si complica Nico Paz: 35 milioni per strapparlo al Milan

Derby anche sul mercato: il club nerazzurro vuole soffiarlo ai cugini del ‘Diavolo’ la prossima estate

L’Inter cade anche nel Derby d’Italia contro la Juventus dopo il tonfo di Firenze e si interroga sulle ultime prestazioni negative della squadra di Simone Inzaghi.

I campioni d’Italia hanno mancato l’occasione di scavalcare il Napoli in vetta alla classifica e rischiano di compromettere il cammino scudetto nella lotta al vertice con la squadra dell’ex Conte. Tra due settimane ci sarà lo scontro diretto del ‘Maradona’, decisivo nella corsa al titolo. L’Inter scricchiola e si riscopre fragile dopo la dolorosa sconfitta dell’Allianz Stadium, con il crollo nella ripresa che è costato carissimo all’undici di Inzaghi. Molti big hanno deluso e tra questi spicca Hakan Calhanoglu, lontano parente nell’ultimo periodo del giocatore fondamentale e decisivo ammirato durante tutta la sua avventura con la maglia nerazzurra.

Calciomercato Inter, Ricci sempre in prima fila per il restyling a centrocampo

Se il regista turco fatica ne risente tutta la squadra e le alternative finora non si sono dimostrate sempre all’altezza nel reparto mediano. La dirigenza di Viale della Liberazione correrà ai ripari la prossima estate, dove ci sarà un corposo restyling a centrocampo.

Zielinski non ha convinto, mentre Frattesi e Asllani sono in bilico e potrebbero lasciare Milano. L’Inter si è già assicurata il cartellino di Sucic, che di recente è sbarcato in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Il baby croato resterà alla Dinamo Zagabria fino a giugno, poi si aggregherà alla formazione di Inzaghi per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Operazione superiore ai 16 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre per Samuele Ricci ci vorrà oltre il doppio per strapparlo al Torino. Il talento granata è l’altro grande obiettivo per il centrocampo, a maggior ragione viste le difficoltà riscontrate per Nico Paz.

Il patron del ‘Toro’ Cairo valuta il nazionale azzurro almeno 35 milioni di euro, senza dimenticare il forte pressing dei cugini del Milan. Ricci sarà l’osservato speciale sabato nel match proprio contro i rossoneri, mentre all’estero occhio all’interesse delle big di Premier League. Oltre al gioiello del Torino e Nico Paz, sul taccuino del Ds interista Ausilio figura sempre Bernabé del Parma.