Juve, svolta Osimhen e annuncio in Turchia: “Sta per firmare”

Proseguono gli spifferi riguardanti il futuro dell’attaccante nigeriano, accostato con una certa insistenza anche ai bianconeri. Le ultime

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter. Match di cartello della venticinquesima giornata di Serie A, i bianconeri e i nerazzurri saranno faccia a faccia in un incontro dal peso specifico non indifferente. Tuttavia, nonostante il momento assolutamente delicato della stagione, con impegni importanti a distanza ravvicinata, gli spifferi e le indiscrezioni di mercato non accennano a placarsi.

Sotto questo punto di vista, la ‘Vecchia Signora’ è tra le compagini più attive, impegnata a tessere la tela per porre basi concrete in vista di un restyling oculato dell’organico. In quest’ottica, un vecchio pallino che Giuntoli non ha mai dimenticato è Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli – attualmente in prestito al Galatasaray – intriga e non poco il football director bianconero che, parallelamente, proverà a giocarsi le sue chances per prolungare l’esperienza di Kolo Muani all’ombra della Mole. In un mosaico ancora tutto da comporre e che comprende anche diversi club esteri sulle tracce di Osimhen, è chiaro che il tema clausola non può essere affatto eluso. La ‘famosa’ clausola da 75 milioni di euro che, ribadiamolo, non è valida in Serie A: ragion per cui, se un club italiano vorrà mettere le mani sul bomber nigeriano, dovrà trattare direttamente con il Napoli.

Calciomercato Juventus, United e Psg fanno sul serio per Osimhen: “Disposti a pagare la clausola”

A proposito dell’interessamento della Juventus per Osimhen – tra gli altri – si è espresso anche il giornalista Emanuele Cammaroto che, intervenuto a Radio Punto Zero, si è espresso così sulla questione: “Il problema è capire quale sarà l’approccio dell’entourage e quali sono i rapporti attuali con De Laurentiis. Sono insistenti le vci di un interesse della Juventus, anche un po’ amplificate. Giuntoli vuole fare un tentativo, poi bisogna capire come approccia il Napoli”.

Concorrenza di altri club, dicevamo. Già, perché anche il Manchester United e il Paris Saint Germain continuano a monitorare la situazione con attenzione, pronte ad affondare il colpo nel caso in cui dovessero ritagliarsi spazi di manovra interessanti. Si inserisce proprio in questa dialettica anche l’ultimo intervento del giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, riferito dal portale Habersarikirmizi: “Osimhen sta per firmare con una società di fama mondiale. Il che significa che la possibilità di un accordo con il Galatasaray è diminuita. Il Psg e il Manchester United hanno formulato le loro offerte verbali al calciatore per quanto riguarda stipendio e periodo contrattale: entrambi i club hanno accettato di pagare la clausola rescissoria”.