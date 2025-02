La Juventus anti-Inter: rebus Cambiaso e nuova esclusione eccellente

La Juve, dopo la vittoria in Champions contro il PSV, prepara il big match di campionato contro i nerazzurri: le possibili scelte di Thiago Motta

Se Inzaghi incrocia le dita per Marcus Thuram, l’ex Thiago Motta è alle prese con il rebus Cambiaso in vista del Derby d’Italia dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter.

Il jolly della Nazionale, alla fine rimasto alla Continassa nonostante il pressing sul mercato del Manchester City, è ancora alle prese con il problema alla caviglia che lo sta costringendo a restare ai box ormai da diverse settimane. Ieri l’ex Genoa si è allenato ancora a parte, svolgendo però un lavoro personalizzato sul campo. Il suo recupero si avvicina, anche se il giocatore sente ancora un po’ di fastidio e in previsione del big match con l’Inter saranno decisivi i prossimi allenamenti per sciogliere le riserve sulla sua presenza. Motta e lo staff medico sono intenzionati però a non rischiare nulla ed evitare così eventuali ricadute.

Juventus-Inter, Koopmeiners ancora fuori? Le scelte di Thiago Motta

Se Cambiaso non riuscirà a recuperare spazio ancora sulla sinistra per l’incerto Kelly o per Savona, mentre sulla fascia destra si va per la riconferma di Weah.

Diversi dubbi invece negli altri due reparti dello scacchiere bianconero, con Thiago Motta che deve gestire le forze anche in vista del decisivo return match in Europa di mercoledì nella tana del PSV Eindhoven. L’unico insostituibile – citando le parole in conferenza del tecnico – sembra Weston McKennie, che dovrebbe agire nuovamente sulla trequarti come successo nelle ultime uscite tra Como e Champions. In mediana invece potrebbe esserci una chance dal 1′ per Thuram (Locatelli in questo caso tirerebbe il fiato), con Douglas Luiz e Koopmeiners in ballottaggio per affiancare il figlio d’arte. Il brasiliano è in crescita, con l’ex Atalanta che rischia così la seconda esclusione consecutiva.

Al centro dell’attacco Vlahovic insidia Kolo Muani: Thiago Motta valuterà nei prossimi due allenamenti se concedere un turno di riposo, almeno inizialmente, al francese. Ai lati del quadrilatero offensivo, infine, Conceicao si candida per una maglia da titolare (a farne le spese sarebbe Nico Gonzalez) mentre Mbangula contende il posto a Yildiz sulla corsia opposta dopo il gol decisivo contro il PSV, subentrando proprio al fantasista turco durante l’intervallo.