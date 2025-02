Rivoluzione Juventus: non solo Kolo Muani, cambia tutto l’attacco

Nuovo appuntamento con Ti Amo Calciomercato.it insieme alla direttrice Eleonora Trotta e Carlo Roscito. Il punto con le ultime news di calciomercato Juventus

La Juventus ha ritrovato la vittoria a Como grazie ad una doppietta di Kolo Muani nell’ultimo fine settimana. Tre punti pesantissimi nella ricorsa europea della truppa di Thiago Motta che al momento è a -2 dalla Lazio quarta in classifica. In Champions contro il PSV è poi arrivata, per la prima volta in stagione, la terza vittoria consecutiva per Thiago Motta da allenatore bianconero.

I bianconeri sono quindi al lavoro per trovare la giusta continuità di risultati e rendimento utile a riagguantare una qualificazione Champions che sarebbe fondamentale anche in ottica mercato estivo. I bianconeri grazie all’ormai solito Kolo Muani, già a quota 5 gol in tre partite, hanno quindi trovato il secondo successo di fila in Serie A.

Il gioco non è ancora brillante ma la nota lieta porta il nome e il cognome dell’attaccante francese che ha già conquistato il cuore dei tifosi, ma in merito al cui futuro ci sono ancora tanti punti interrogativi.

A Torino ci sono una serie di valutazioni per capire come trattenere Kolo Muani che al momento è in prestito ai bianconeri. Dell’argomento la direttrice Eleonora Trotta ha parlato oggi a TiAmoCalciomercato in compagnia di Carlo Roscito. Il PSG lo ha pagato 75 milioni più 15 di bonus, e in caso di addio dovrà ammortizzarne la spesa. Si può quindi valutare un altro prestito con riscatto posticipato. Dipenderà anche dalla volontà del calciatore e da quella del Paris che potrebbe ricevere anche altre offerte.

Juventus, da Kolo Muani a Vlahovic: come cambia l’attacco

La Juve nel complesso vive una rivoluzione offensiva, motivo per cui con l’addio ormai quasi certo di Vlahovic servirà almeno un altro attaccante. Oltre al serbo inoltre potrebbe esserci anche un’altra partenza.

Secondo la Juve l’ex Fiorentina vale tra intorno ai 40 milioni ma secondo le quotazioni di mercato e l’andamento ancora di meno visto la scadenza contrattuale e l’alto ingaggio.

Vlahovic dal canto suo è attento all’aspetto economico, ed è contrario alla spalmatura dello stipendio. Alla Juve può dunque essere un nuovo caso Chiesa. La sensazione è che si proveranno a fare scambi o operazioni allargate per non perdere ulteriori soldi. Potrebbe esserci anche l’ipotesi PSG con lo stesso Kolo Muani in un affare allargato.

Ciò che è certo è che l’attacco della Juventus è pronto a cambiare ancora.