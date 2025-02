Ribaltone Inter: Frattesi porta il doppio colpo per Inzaghi | CM.IT

La squadra campione d’Italia potrebbe cambiare volto a centrocampo la prossima estate: rimane in bilico il futuro dell’ex Sassuolo e Monza

L’Inter esce con le ossa rotte dalla trasferta di Firenze e manca l’aggancio al Napoli in classifica. I campioni d’Italia non sfruttano il jolly del recupero e restano a tre lunghezze di distanza dalla capolista dell’ex Conte.

Simone Inzaghi si lecca le ferite di una serata subito da cancellare, ad iniziare dal ‘replay’ di lunedì sera stavolta a San Siro sempre contro la Fiorentina. L’allenatore piacentino ha strigliato i suoi ad Appiano Gentile e punta subito alla rivincita per rimettersi in carreggiata. Nessuno si è salvato al ‘Franchi’ compreso Davide Frattesi, preferito a Barella nel centrocampo nerazzurro. Prestazione impalpabile da parte dell’ex Sassuolo e Monza, protagonista in negativo anche sulla rete del vantaggio della Fiorentina dove perde la marcatura di Ranieri.

Calciomercato Inter, rivoluzione in mezzo: Ricci e Sucic con l’addio di Frattesi

Frattesi non ha perciò sfruttato la chance concessagli da Inzaghi in una partita importante e, nella seconda sfida consecutiva contro i viola e nel successivo big match in casa della Juventus, a meno di sorprese tornerà nuovamente in panchina con Barella che si riprenderà il posto dal primo minuto.

Gerarchie chiare all’Inter, con il nazionale italiano che nelle scorse settimane aveva chiesto più spazio a club e allenatore, aprendo alla volontà di lasciare subito Milano. La dirigenza campione d’Italia avrebbe però aperto alla cessione solo di fronte a un’offerta irrinunciabile vicina ai 45 milioni di euro, rimandando tutto al termine della stagione. Se la situazione non cambierà, Frattesi è destinato comunque a partire in estate e a bilancio peserà intorno ai 20 milioni. Un assegno perciò da 30-35 milioni di euro potrebbe soddisfare l’Inter, che cambierà volto a centrocampo e dove sarà da valutare anche il futuro di Asllani come raccolto da Calciomercato.it.

Al netto di eventuali proposte per i big come Calhanoglu, la dirigenza di Viale della Liberazione valuta un corposo restyling in mediana e non si fermerà al solo Sucic, atteso prossimamente in Italia per le visite mediche. In cima alla lista della spesa dell’Inter resta Ricci (che piace e tanto anche ai cugini del Milan), senza dimenticare quel Nico Paz che sarebbe un jolly graditissimo da Simone Inzaghi.