Inter, intreccio Frattesi-Cristante: la chiamata della Juve

Le ultime di calciomercato con le rivelazioni importanti dell’agente dei due centrocampisti: “Ecco cosa poteva accadere se l’operazione si fosse conclusa”

L’addio di Frattesi all’Inter è stato soltanto rimandato alla prossima estate. I nerazzurri hanno già iniziato a rinforzare il centrocampo che verrò, prendendo il croato Sucic dalla Dinamo Zagabria. Con la cessione della mezz’ala romana ci sarebbe lo spazio per un altro innesto. Il nome che piace molto è quello di Samuele Ricci del Torino, anche se il Milan sembra avanti.

Tornando a Frattesi, a ‘La Repubblica’ il suo agente si è ripreso le ‘colpe’ per il caos mediatico di gennaio: “Il trasferimento era una mia idea, una mia forzatura. L’ho visto triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro cercare alternative per lui e non solo in Italia. Roma? Quando si parla di lui è normale che la pista giallorossa vada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League”.

Stando a quanto dichiarato da Riso, alla fine è stato lo stesso Frattesi a togliersi dal mercato: “Ha scelto l’Inter“.

Cristante al posto di Frattesi, ma…

Il sostituto di Frattesi, almeno fino a giugno, sarebbe potuto essere l’altro suo assistito di Riso, Bryan Cristante: “Se l’operazione (con la Roma, ndr) si fosse fatta, avrei provato a portare Cristante all’Inter. Ma tutto si è fermato per volontà di Davide, che tiene troppo a restare in nerazzurro”.

Riso: “Su Cristante anche la Juve”. Possibile addio alla Roma in estate

“A un certo punto su Cristante c’erano sia la Juve (interessata anche a Frattesi, ndr) sia l’Inter – ha rivelato Riso a ‘La Repubblica’ – ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto”.

Per Riso, la permanenza di Cristante (in scadenza nel 2027) nella Capitale è stata “Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno…“.

“Baldanzi lo volevano a Firenze e al Milan”

A proposito di Roma, Riso ha ammesso che ha provato a spostare Baldanzi: “Lo cercavano a Firenze e al Milan, ma alla Roma si sono opposti. Dicono che diventerà un loro titolare”.