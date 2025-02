Marotta costretto a ribaltare l’Inter: “Via un pezzo pregiato e doppio rinforzo”

L’Inter esce con le ossa rotte dal recupero contro la Fiorentina: c’è un problema per la squadra di Simone Inzaghi

Che batosta per l’Inter, che manca l’aggancio al Napoli in testa alla classifica dopo essere stata travolta per 3-0 nel recupero sul campo della Fiorentina.

I nerazzurri non perdevano in campionato dallo scorso settembre, quando furono sconfitti nel primo derby stagionale dal Milan. Inter irriconoscibile e mai sul pezzo, con Simone Inzaghi che non è riuscito a dare la scossa neanche con i cambi. Palladino invece ha imbrigliato i campioni d’Italia nonostante la numerose assenze, sfruttando un Kean irresistibile in attacco.

Inzaghi non ha cercato scuse a fine partita: “La sconfitta è meritata e ci deve far riflettere, non siamo stati noi. C’erano avvisaglie nel primo tempo, il secondo è stato anche peggio – ha analizzato l’allenatore piacentino davanti ai microfoni – Fa male ma, ma se presa nel modo giusto ci potrà servire. Non è il momento di fare tabelle o cercare colpevoli”.

Calciomercato Inter, Ravezzani critica la società: “Il problema è a centrocampo”

Sul banco degli imputati oltre a Inzaghi ci sono anche alcuni singoli, tra cui spicca Hakan Calhanoglu. Il metronomo turco, frenato dagli infortuni, sta faticando a ritrovare i suoi standard: “Per noi è un giocatore importantissimo. Sta lavorando intensamente e senza dubbio ci aiuterà come gli altri che stanno rientrando”, spiega il tecnico nerazzurro.

Chi invece mette nel mirino la società è Fabio Ravezzani, che punta il dito sul mancato rafforzamento della rosa a disposizione di Inzaghi nelle ultime due sessioni della campagna trasferimenti. C’è un ruolo che non convince il direttore di ‘Telelombardia’ malgrado l’ultimo arrivo di Zalewski: “Il problema dell’Inter è a centrocampo. Calhanoglu fatica dopo lunga assenza, Mikhtarian ha 36 anni e Frattesi resta un eccellente e incostante incompiuto. Senza soldi per il mercato si doveva vendere un pezzo pregiato per investire su due bei prospetti, anziché puntellare la squadra”, l’analisi su ‘X’ del giornalista.

L‘Inter proprio in mezzo al campo ha investito oltre 16 milioni di euro per la prossima stagione con l’arrivo di Sucic, mentre sempre per la mediana un altro nome cerchiato in rosso è quello di Ricci del Torino. Senza dimenticare la corte per Nico Paz, con il baby argentino che può essere utilizzato anche a centrocampo oltre che sulla linea degli attaccanti.