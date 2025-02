L’Inter è pronta a chiudere, ma arriva l’annuncio: “Sogno il Real”

Il calciatore nel mirino del club nerazzurro è uscito allo scoperto su quelle che sono le sue ambizioni per il prossimo futuro

L’Inter è già proiettata alla prossima stagione, perlomeno dal punto di vista del mercato. Le linee guida di Oaktree sono piuttosto chiare: sì a investimenti, anche sostanziosi, ma solo per calciatori giovani e di prospettiva, dunque rivendibili.

Movimenti sono previsti pure a centrocampo, dove Inzaghi è davvero al completo. Questo perché uno/due calciatori potrebbero partire, nello specifico Frattesi e Asllani. Un acquisto è già stato completato, parliamo di Sucic strappato alla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro bonus esclusi. Play e mezz’ala, il croato (ora infortunato) arriverà a giugno.

Nico Paz oltre a Sucic: la ‘mossa’ del Como

Sulla lista del Ds Ausilio, piazzato molto in alto, c’è poi una delle rivelazioni della Serie A di quest’anno: l’argentino Nico Paz. Interno con piede sopraffino, per il ventenne nato in Spagna si è già messo all’opera Javier Zanetti. L’operazione, tuttavia, non è semplice: il Como, che lo ha pagato 6 milioni l’estate scorsa, vuol provare a diventare l’unico proprietario del cartellino, allo stato attuale controllato dal Real Madrid.

Recompra per il Real

Gli spagnoli hanno infatti una clausola di riacquisto fissata a 9 milioni per l’estate 2025. Clausola valida per tre anni, con il prezzo a salire dopo ogni stagione fino a toccare circa quota 12 milioni.

Nico Paz ‘accantona’ l’Inter: “Sogno di tornare a giocare per il Real Madrid”

Nico Paz vede ovviamente di buon occhio il trasferimento in nerazzurro, con capitan Lautaro Martinez pronto a facilitargli l’inserimento nello spogliatoio. Allo stesso tempo, però, il classe 2004 ambisce, sogna di rivestire la maglia del Madrid dove è calcisticamente cresciuto.

A ‘Sky Sport’ la mezz’ala del Como è uscita allo scoperto: “Per adesso non sto ancora pianificando il mio futuro, perché sono concentrato sul Como. Poi chissà… Il mio sogno sarebbe quello di tornare un giorno a giocare per il Real Madrid“.

Al Real rischia tuttavia di trovare pochissimo spazio, mentre sia al Como che all’Inter sarebbe centrale o quasi nel progetto sportivo. Vedremo come si evolverà il tutto nei prossimi mesi, lui comunque rimane un obiettivo concreto dei nerazzurri.

Inter su Mané del Borussia Dortmund

A proposito di giovani talenti, Calciomercato.it registra pure un forte interesse da parte dell’Inter per Filippo Mané, difensore centrale di origini senegalesi classe 2005, capitano della Primavera del Borussia Dortmund nonché della Nazionale Italiana Under 20.