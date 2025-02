Empoli, assalto turco a Cacace: la posizione del club | CM.IT

Il difensore neozelandese di origini italiane piace molto in Turchia, dove il calciomercato invernale è ancora aperto

Tra i protagonisti di questa stagione nelle fila dell’Empoli c’è sicuramente Liberato Cacace. La sua è una storia certamente particolare. Capitano della nazionale neozelandese, chiare origini italiane non solo da parte di padre, ma anche da parte della mamma, nata in Nuova Zelanda da genitori italiani.

Il papà invece dall’altra parte del mondo ci era arrivato da giovane, proveniente da Massa Lubrense, in provincia di Napoli. E proprio ai microfoni di Calciomercato.it aveva parlato del figlio e dei grandi legami con l’Italia, cresciuto con Grosso e Maldini come idoli. Una conferma che era arrivata dallo stesso calciatore, che in un’intervista a Calciomercato.it si era raccontato al termine della salvezza raggiunta nella scorsa stagione. In questa stagione il classe 2000 ha trovato anche i primi gol in Serie A e le sue ottime prestazioni con la maglia azzurra non sono passate inosservate. Un interesse che, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, arriva soprattutto dalla Turchia.

Già in passato alcune squadre, soprattutto dalla Bundesliga, avevano manifestato interesse nei confronti di Cacace. Ora però è il Besiktas a fare sul serio. Il club turco può sfruttare il fatto che il mercato invernale chiuderà il prossimo 11 febbraio. Il club di Istanbul è molto interessato, ma stando a quanto raccolto, l’Empoli potrebbe cederlo soltanto per un’offerta ritenuta irrinunciabile.