Milan-Inter, derby sul mercato: il primo colpo estivo è Ricci

Il centrocampista italiano è un obiettivo per l’estate. Le idee sono chiare, presto l’assalto al giocatore: il punto della situazione

E’ stato un ultimo giorno di calciomercato davvero scoppiettante quello di ieri, con il Milan assoluto protagonista. I rossoneri in poche ore hanno messo le mani su Joao Felix, Bondo e Riccardo Sottil, trasformando la rabbia dei tifosi in euforia. Stamani i tre giocatori stanno svolgendo le visite mediche, così da mettersi a disposizione di Sergio Conceicao, con il loro primo allenamento a Milanello.

Ma già in casa Milan si pensa al futuro e ad un nuovo innesto a centrocampo. Non è un segreto, che il primo obiettivo per la mediana, era ed è Samuel Ricci del Torino. Sappiamo tutti, però, quanto sia complicato trattare con Urbano Cairo, che non ha voluto cedere il giocatore durante il calciomercato di gennaio.

Milan vs Inter, colpo Ricci: le carte per convincere Cairo

I rossoneri, però, sono convinti di poter riuscire ad acquistare il centrocampista italiano in estate, anticipando la forte concorrenza. La valutazione è alta sui 35 milioni di euro, ma il Diavolo spera di poterlo prendere a meno, magari inserendo anche una contropartita tecnica. Tra i giocatori che piacciono al Torino continuano ad esserci Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Andrà capito, però, se Bologna ed Empoli avranno intenzione di riscattare i due giocatori.

Il Milan è dunque intenzionato di anticipare la concorrenza e far quadrare i conti il prima possibile. I rossoneri vogliono continuare ad inserire giocatori italiani in rosa e Ricci è sicuramente il prescelto per rafforzare la mediana dopo Bondo.

Come detto, bisognerà battere la concorrenza dell’Inter. Ricci, infatti, piace tantissimo a Beppe Marotta. La situazione va monitorata con attenzione, soprattutto se i nerazzurri dovessero riuscire a cedere Davide Frattesi. L’eventuale addio dell’ex Sassuolo permetterebbe ai campioni d’Italia di affondare il colpo. La partita è dunque tutta aperta.