Dal caos all’euforia: il Milan scatenato, rinasce col mercato – Calciomercato.it

Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima giornata della sessione invernale del mercato

Un’ultima giornata di calciomercato come quella di oggi non la si viveva davvero da anni. I rossoneri hanno chiuso, come meglio, non potevano, regalandosi la ciliegina su una torta già importante, Joao Felix. Il portoghese è atterrato a Milano intorno alle 22.30, dopo che la dirigenza rossonera, grazie al lavoro di Jorge Mendes, aveva trovato l’accordo con il Chelsea, per il prestito oneroso. Un acquisto importante, che ha permesso di liberare Noah Okafor, che si è trasferito al Napoli.

Ma la giornata infinita di oggi ha regalato tantissime emozioni, a partire dall’acquisto di Bondo dal Monza. Un affare chiuso in serata, dopo che Ismael Bennacer ha chiesto con forza di essere ceduto al Marsiglia. La scelta così è ricaduta sul centrocampista francese che piace tantissimo a Moncada. Un affare andato in porto per una decina di milioni più bonus.

Il Milan, però, non si è fermato e ha deciso di prendere anche per Riccardo Sottil dalla Fiorentina. Un affare, in realtà, chiuso nel pomeriggio, in prestito oneroso con diritto di riscatto a dieci milioni di euro, che si è sbloccato con il trasferimento di Fagioli in viola. Un affare andato anche senza la cessione di Samu Chukwueze.

🔴⚫️ Il #Milan non si ferma a Joao Felix.

I rossoneri ad un passo da #Sottil in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Operazione in chiusura @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) February 3, 2025

Milan, dai giorni difficili alla svolta: Conceicao chiamato a vincere

E dire che il Milan e i suoi tifosi hanno vissuti dei giorni davvero da incubo, con diversi giocatori messi sul mercato, ma poi mai ceduti, nonostante gli accordi con i club già fatti.

Così sia Pavlovic, con il Fenerbahce, che Tomori, prima con la Juve e poi con il Tottenham, hanno deciso di rimanere al Milan, contrariamente a Davide Calabria e Alvaro Morata che alla vigilia del derby hanno lasciato il Diavolo per trasferirsi rispettivamente al Bologna e al Galatasaray.

Per Sergio Conceicao è stato un incubo preparare il derby, non solo per le partenze di due giocatori importanti, ma soprattutto perché ha dovuto puntare su due centrali, sfiduciati dalla proprietà. Ma la risposta dell’inglese e del serbo è stata perfetta. I due hanno giocato una grande partita, contribuendo al pareggio del Milan.

Il Diavolo ha così potuto esultare, con Walker in campo, che ha subito fatto la differenza con la sua esperienza, e con il nuovo bomber, atteso da anni, Santiago Gimenez, che ha assistito alla sfida contro l’Inter dalla tribuna.Gli ultimi giorni sono stati, dunque, letteralmente surreali, con il Milan che come un’Araba Fenice risorge dalle proprie cenere, con un derby giocato da squadra e con un gruppo più ricco e profondo. Ora finalmente Conceicao e i tifosi possono pensare positivo. L’obiettivo della qualificazione in Champions League, vitale per il club, non si può fallire.