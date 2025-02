Milan, il futuro inizia adesso: visite mediche per tutti i nuovi arrivati | VIDEO CM.IT – Calciomercato.it

Comincia una seconda parte di stagione all’insegna del rinnovamento per il Milan: gli acquisti dell’ultimo giorno di mercato alle visite mediche

La quiete dopo la tempesta, si potrebbe dire, dopo una giornata, l’ultima del calciomercato, frenetica come non mai. In casa Milan si tira un po’ il fiato, dopo aver portato a compimento in poche ore una piccola grande rivoluzione. Con i nuovi arrivi che stanno prendendo finalmente contatto con l’ambiente rossonero.

L’ultimo affare della serata è stato Sottil, in parallelo all’arrivo di Joao Felix. Con l’esterno arrivato dalla Fiorentina si è conclusa una giornata scoppiettante, nella quale il Milan ha portato a casa anche Bondo, con Bennacer andato al Marsiglia. Per tutti e tre i volti nuovi, adesso, il momento delle visite mediche per mettersi a disposizione di Sergio Conceicao.

Il primo ad arrivare è stato Bondo, a seguire i due attaccanti. Dopo il classico iter della mattinata, subito in campo, per il primo allenamento a Milanello. Spostato da Sergio Conceicao al pomeriggio per avere il gruppo al completo a disposizione.

Milan, all in con Joao Felix, Sottil e Bondo: si parte per la missione Champions

In poche ore, il Milan ha cambiato profondamente volto. In pochi potevano aspettarsi una accelerazione di questo tipo da parte del club rossonero, che adesso ha comunque una serie di frecce molto interessanti al proprio arco.

Joao Felix è stato una precisa richiesta di Conceicao, che potrà dare qualità e tante alternative all’attacco rossonero. Stesso discorso per Sottil, mentre Bondo a centrocampo è quel vice Fofana che mancava nella rosa. Con questi nuovi elementi, la compagine potrebbe avere un volto più rispondente ai desiderata del tecnico. Ora, c’è da tradurre sul campo i buoni propositi. Iniziando da Milan-Roma in Coppa Italia ma entrando in un mese di febbraio decisivo a 360 gradi, con la rincorsa in campionato e con il playoff di Champions.