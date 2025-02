Joao Felix atterrato a Malpensa, ma il mercato si chiude con Sottil | CM.IT

Il nuovo attaccante rossonero è finalmente atterrato a Malpensa e sarà subito a disposizione di Conceicao: le immagini dell’arrivo in aeroporto.

Poco più delle ore 22:00, l’aereo proveniente da Londra è atterrato all’aeroporto di Malpensa: Joao Felix comincia così la sua nuova esperienza al Milan. Il portoghese lascia il Chelsea con la formula del prestito oneroso. Il club rossonero sborsa circa 5,5 milioni di euro per il suo trasferimento temporaneo.

Una volta uscito dall’aeroporto, ha raggiunto il van ed è stato accolto da un gruppo di tifosi pronti a salutare uno degli ultimissimi colpi di questa frenetica e pazza sessione di calciomercato invernale. Il Milan ha chiaramente stravolto la rosa, bocciando alcune scelte passate e modificando il proprio assetto, come voleva il nuovo mister Conceicao.

Joao si presenta in t-shirt, giubbotto leggero, zaino in spalle e serenità apparente. L’attaccante, che nel 2019 fu protagonista della terza operazione di mercato più costosa di sempre, arriva con volto serio, consapevole della sfida importante che ha accettato nelle scorse ore. Di certo le sue ultime esperienze non sono state all’altezza di quell’incredibile passaggio dal Benfica all’Atletico Madrid. La pressione sarà tanta, anche al Milan.

Milan, non solo Joao Felix

Martedì 4 febbraio, il Milan si allenerà di pomeriggio e non con una seduta mattutina. Inoltre, Conceiçao ha già telefonato Joao Felix, appena sbarcato a Malpensa. Ma il mercato non è finito qui.

La società rossonera lavora anche su altre piste. Come raccolto e anticipato già in giornata, Samuel Chukwueze potrebbe lasciare la Serie A per il Fulham, con la formula del prestito. Oltretutto, bisogna aggiungere che il Milan ha concluso in questi minuti proprio l’arrivo di Riccardo Sottil, in prestito oneroso dalla Fiorentina per un milione con il diritto di riscatto fissato a 10 milioni. L‘operazione Fagioli ha sbloccato l’arrivo dell’esterno a Firenze.