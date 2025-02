Rivivi le emozioni legate ai 5 nomi dei calciatori più chiacchierati per la Serie A nel calciomercato di gennaio 2025 tra ufficialità e colpi saltati

Un calciomercato intenso, possiamo definirla così la sessione invernale di questo 2025. Una campagna acquisti estremamente movimentata, molto più che nelle ultime due stagioni. Diversi i volti nuovi per la nostra Serie A, qualche addio pesante, ma anche tantissime operazioni che non hanno mai visto arrivare l’ufficialità.

Abbiamo scelto di rivivere quelle che per noi sono state le trattative più avvincenti, sia con esito positivo, che negativo, che hanno caratterizzato il mercato di riparazione di quest’anno. Di seguito, quindi, troverete un focus sui 5 nomi più discussi in Serie A per il calciomercato di gennaio del 2025. L’ordine, ovviamente, sarà puramente casuale. In caso di assenza di qualche giocatore è perché sarà presente in un altro approfondimento, legato ai calciatori protagonisti dell’ultimo giorno di trattative.

Patrick Dorgu, la spunta il Manchester United

Un nome discusso a lungo in questo mese di trattative e che ha visto principalmente il Napoli sulle sue tracce, ma non solo. Anche la Juventus aveva pensato al danese come possibile alternativa in caso di partenza di Cambiaso. Nulla di fatto, Patrick Dorgu ha scelto il Manchester United e ha rappresentato la più grande plusvalenza nella storia del Lecce.

I salentini hanno provato a resistere, cercando di trattenerlo almeno fino all’estate, ma davanti a un’offerta di circa 40 milioni di euro, non hanno potuto rinunciare. Il classe 2004 vivrà una nuova esperienza in Premier League, nella speranza che possa brillare e non perdersi nelle tenebre di Old Trafford, come successo a Zirkzee in questa stagione.

Davide Frattesi, la scelta di restare all’Inter

Lo scarso minutaggio in maglia Inter lo ha fatto accostare alla Roma, da anni sulle sue tracce. Per diversi giorni il centrocampista nerazzurro è stato il protagonista delle prime pagine dei giornali, con le voci insistenti di un suo possibile addio già in questo mercato invernale. Un colpo sfumato, però, per i giallorossi, che hanno dovuto accettare la decisione del calciatore.

Frattesi non si è mosso dall’Inter, anche per una super richiesta dei nerazzurri. Il centrocampista ha dichiarato di non aver mai pensato realmente a un cambio squadra, ma è stata soprattutto la cifra monstre voluta dal club di Marotta a far tentennare chiunque. Almeno fino a fine stagione, dunque, il 25enne non si muoverà da Milano.

Khvicha Kvaratskhelia, l’ultimo saluto al Napoli

Il più grande colpo di scena di questo mercato di gennaio per la Serie A. Uno dei grandi protagonisti del nostro campionato, l’MVP della stagione 2022-23, nonché assoluto trascinatore dello storico terzo scudetto del Napoli, ha scelto di lasciare il club che lo ha lanciato tra i grandi, a metà stagione. Nonostante il primo posto in classifica, il georgiano ha detto addio a Conte.

Ha scelto il Paris Saint Germain, la stessa squadra che lo aveva trattato in estate. In quel caso il tecnico leccese lo aveva convinto a restare, ma dopo 6 mesi non ha avuto più lo stesso potere. Per 70 milioni di euro, Kvara è diventato il terzo colpo più costoso di questa sessione invernale di mercato 2025 e ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi napoletani.

Alejandro Garnacho, la telenovela dal triste epilogo

Kvaratskhelia non ha lasciato solamente un vuoto nel cuore dei tifosi, ma anche nella rosa del Napoli. Il suo addio non è stato gestito nel migliore dei modi dalla dirigenza partenopea. Antonio Conte, infatti, aveva scelto Alejandro Garnacho come nome per prendere il posto del 77, ma l’argentino dal passaporto spagnolo non è mai arrivato.

Il Manchester United ha alzato un muro, prima di 70 milioni di euro e poi di 65. Non c’è stato margine per strappare il calciatore e portarlo in Italia. Una telenovela infinita, che non si è mai realmente conclusa, almeno non in maniera positiva. Garnacho, infatti, dopo settimane di rumors, è rimasto in Premier League, in maglia Red Devils, e resterà un sogno di mercato mai concretizzato.

Randal Kolo Muani, subito decisivo con la Juve

Chiudiamo con il calciatore che ha già debuttato e lasciato persino un impatto importante nella sua nuova squadra. Randal Kolo Muani è stato acquistato in prestito dalla Juventus e ha faticato prima di diventare ufficialmente un calciatore bianconero. Il PSG aveva terminato gli slot per i prestiti e si è visto costretto a rallentare le operazioni.

Una volta concluso positivamente il colpo, il francese ha subito lasciato il segno con i bianconeri. Gol al debutto contro il Napoli e doppietta alla seconda partita ufficiale, la prima allo Stadium. Un esordio devastante per il centravanti, che ha fatto aumentare anche le voci su una futura partenza di Dusan Vlahovic. Se ne riparlerà solamente a fine stagione.