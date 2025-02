Addio Vlahovic e nuovo bomber: “Pre accordo con la Juve”

La Juventus si gode l’exploit di Kolo Muani mentre le voci sul suo futuro iniziano già a prendere corpo. La situazione dell’attacco bianconero per la prossima estate

Sono tre punti pesanti quelli incamerati dalla Juventus nella sfida interna contro l’Empoli dell’ultimo weekend di Serie A. Decisivo ai fini della vittoria Randal Kolo Muani, autore di una doppietta ed in generale già padrone dell’attacco di Thiago Motta.

L’impatto messo in campo dal francese arrivato in prestito dal PSG è stato devastante, con un totale di ben tre reti in due gare disputate in bianconero. Grande bravura sul primo contro l’Empoli, mentre ci è voluta una bella dose di fortuna sul secondo. Un mix letale quindi quello offerto dall’ex Eintracht che a Torino punta all’immediato rilancio dopo mesi difficili al Paris Saint Germain.

L’exploit iniziale in bianconero ha già piacevolmente stupito i tifosi, che sperano di poterlo vedere alla Juve anche il prossimo anno. L’attuale formula del prestito con la quale è arrivato dal PSG non lascia spiragli impostati, eppure spunta già un retroscena interessante sui due club e sul destino dell’attaccante.

Calciomercato Juventus, pre-accordo per Kolo Muani: Osimhen-Zirkzee obiettivi estivi

Secondo quanto evidenziato su X dal giornalista Paolo Paganini tra PSG e Juventus esisterebbe un pre accordo che prevede il riscatto bianconero di Kolo Muani e il passaggio di Dusan Vlahovic proprio nella capitale francese.

Lo stesso centravanti serbo contro l’Empoli, seppur subentrando, ha ritrovato il sorriso con il gol del momentaneo 3-1. Una rete che gli ridà morale per provare a mettere nuovamente in difficoltà Motta sulle scelte offensive. Intanto il futuro appare sempre più lontano dalla Juventus in virtù di un ingaggio pesantissimo e della concorrenza che aumenta.

Il destino del serbo potrebbe quindi essere proprio al PSG, che a sua volta favorirebbe la permanenza a Torino di Kolo Muani. Inoltre secondo lo stesso giornalista Osimhen o Zirkzee sono i due obiettivi della Juventus per l’estate, i quali però sarebbero legati al piazzamento Champions della squadra.

Un ingresso tra le squadre che parteciperanno alla massima competizione europea rappresenterebbe quindi un fattore determinante per le strategie offensive del club.