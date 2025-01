“Vlahovic-Barcellona: sì”: l’annuncio scuote la Juventus | ESCLUSIVO

L’attaccante serbo potrebbe finire in blaugrana dopo l’addio al club bianconero: ecco cosa può succedere

Titolare dopo tre panchine di fila, titolare dopo quasi un mese. Vlahovic è rientrato nell’undici di partenza della Juventus contro il Benfica, dopo esserne uscito il 3 gennaio contro il Milan.

Quella l’ultima apparizione dall’inizio, poi tre panchine consecutive e la sensazione di fine corsa, non certo spazzata via dai novanta minuti di Champions. Contro i portoghese l’attaccante serbo non ha creato praticamente mai pericoli, non ci è riuscito non soltanto per colpa sua, visto che di palle giocabili ne ha avute poche.

L’ennesima conferma che non è lui il centravanti ideale per il gioco di Thiago Motta. Per questo, e per un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da 12 milioni che la Juve non vuole pagare, che a fine stagione l’addio sembra essere già scritto. Si era parlato anche della possibilità di una cessione a gennaio, ma con la chiusura del mercato che si avvicina appare una ipotesi sempre più remota.

In estate, invece, difficilmente lui e il club andranno avanti insieme e di questo ha parlato Dimitrije Nisavic, giornalista serbo di Meridian Sport, intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it.

Juventus, Barcellona squadra ideale per Vlahovic

Nisavic ha prima analizzato i motivi delle difficoltà che sta avendo Dusan Vlahovic alla Juventus, rintracciando nella poca qualità del centrocampo bianconero uno dei fattori: “La Juventus nel passato aveva grandi centrocampista che creavano grandi occasioni da gol, mentre quelli attuali non creano grandi opportunità da rete per Vlahovic. Non si è trovato bene con Allegri, non si sta trovando bene con Thiago Motta. Ha anche lui le sue responsabilità, ma se risolverà i suoi problemi tornerà ad essere uno dei leader della Juventus”.

Il suo futuro però è lontano da Torino e il giornalista serbo ritiene che ci sia una destinazione migliore delle altre: “Ci sono tantissime voci su Vlahovic, nulla è ancora deciso. Lo vedrei bene al Barcellona, si sposerebbe alla perfezione il gioco di Flick. Al posto di Lewandowski sarebbe il contesto ideale per lui”.