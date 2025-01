Motta e Juventus senza difesa: doppio intervento per salvare i bianconeri

La squadra di Torino è davvero in emergenza: il reparto arretrato è ridotto all’osso e la posizione del mister è sempre in discussione

E’ un momento davvero complicato per la Juventus. Dopo il ko contro il Benfica, Thiago Motta è finito nel mirino della critica. Adesso, non solo i tifosi parlano di possibile esonero dell’ex allenatore del Bologna, arrivato questa estate. E’ il periodo di massima crisi per il mister,.

A Ti Amo Calciomercato, sul canale YouTube di Calciomercato.it, si fa il punto della situazione: Thiago Motta, di fatto, avrebbe bisogno di una doppia difesa per uscire da questo mento di crisi. Una, chiaramente, da parte della società , che continua a stare dalla sua parte e lo farà fino almeno fino al termine della stagione. Ma le voci continuano a circolare e nessuno ci ha ancora messo la faccia. Thiago Motta avrebbe, dunque, bisogno di una difesa mediatica: Giuntoli dovrebbe difendere il tecnico anche pubblicamente, così che Motta possa avere più tranquillità e serenità .

Poi, chiaramente, serve anche una difesa in campo perché la situazione è davvero complicata. C’è un’emergenza, che si è accentuata con lo stop di Kalulu, che dovrà stare fuori per un mese. Un grosso guaio per i bianconeri, che hanno già perso Bremer e Cabal.

Juventus in emergenza: il punto su Cambiaso e Savona

Bisogna aggiungere che Savona ha la pubalgia, che non lo fa allenare bene. Non è da escludere un’operazione, con i bianconeri che sperano di poterla rimandare a fine stagione.  Savona dunque adesso non può giocare ogni tre giorni. C’è Alberto Costa sulla destra, che giocherà titolare contro l’Empoli. Anche perché non ci sono alternative.

Ci sarebbe anche Cambiaso, che nell’ultima partita di Champions League ha voluto fermarsi, non giocando per un piccolo problema alla caviglia. Non ha voluto stringere i denti vista l’incognita mercato. Si aspetta un’offerta da parte del Manchester City, che non è ancora arrivata. Secondo il nostro Riccardo Meloni, le percentuali che cambi maglia sono sempre meno, anche se sarebbe lo scenario migliore per la Juventus. Ci sarebbe, infatti, poi di fare i conti con un calciatore scontento.

A disposizione ci sono anche Gatti e Renato Veiga, ma nient’altro. La difesa della Juve è, dunque, in emergenza. Un’emergenza che porterà a rivedere molto probabilmente Locatelli e McKennie in posizione più arretrata. In passato anche Koopmeiners ha giocato in difesa, quando era in Olanda. Per Thiago Motta chiaramente serve ancora un aiuto dal calciomercato.