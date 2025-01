Milan-Ibrahimovic, che terremoto. Vlahovic si sblocca in prestito

Le parole del dirigente Pietro Lo Monaco su Napoli, Vlahovic, Milan e non solo. Tante le tematiche toccate a margine de Il Calciomercato – International Transfer Market

Il mercato invernale è entrato nel vivo con le trattative degli ultimi giorni che vanno ad infiammare questo rush finale. A margine dell’evento ‘Il Calciomercato – International Transfer Market‘ è intervenuto anche Pietro Lo Monaco, raggiunto anche dall’inviato di Calciomercato.it.

Ai cronisti presenti ha detto la sua prima di tutto sulla situazione del Napoli per il post Kvaratskhelia: “Penso che Garnacho sia un giocatore di spessore importante ma penso anche che sia giusto che il Napoli non si faccia prendere per la gola dalle richieste del Manchester United. Sento quotazioni fuori da ogni logica. Su Comuzzo dico che a questo punto del campionato non so se convenga sia per il Napoli che per la Fiorentina. Anche per lui le quotazioni mi sembrano un pochino esagerate”.

Non è mancata quindi anche una valutazione su Dusan Vlahovic per il quale si sente di dare un suggerimento: “È stato preso ad una valutazione astronomica rispetto al suo valore. Ora il mercato per Vlahovic non è il massimo della vita. Per me la cosa giusta da fare è quella di trovare per lui una soluzione in cui va a giocare per rivalutarsi e ragionare quindi su basi diverse. Ti prenderanno sempre per la gola sottocosto visto anche il parere generale su di lui. Bisogna trovare le giuste maniere per poter fare le cose e la società deve salvaguardare il proprio patrimonio”.

Su Daniel Maldini invece l’Atalanta “può essere l’occasione per venire fuori con un allenatore come Gasperini”.

Lo Monaco punta il dito contro Ibrahimovic: “Poco rispetto per il calcio”

Lo Monaco si è quindi soffermato sulle vicende di casa Milan con una valutazione forte sull’operato di Ibrahimovic: “La scelta di un ex giocatore che dall’oggi al domani diventa dg di una grande azienda denota poco rispetto per il calcio. Penso che Ibra non abbia dimostrato assolutamente di avere le qualità per poter fare il direttore generale di una grande azienda. Non basta dire di essere il boss per essere il boss. Mi pare non ci sia e penso sia uno dei mali del Milan. Non si può scherzare con il cuore della gente. Non si può prescindere dall’avere un buon management”.

Sul futuro dell’attacco: “Gimenez è un buon giocatore che sostituisce il rendimento di Morata. Può far parte di una strategia aziendale che ci può stare. Penso sia una squadra in cui ci sono problemi enormi. Due calciatori come Leao e Theo non hanno ne il cuore e ne la testa ne la capacità per essere punti di riferimento e sono cose che ti porti dietro”.

Infine sulla Juve: “Allegri è un ottimo allenatore che ha avuto i suoi successi alla Juve. Hanno fatto una scelta e hanno cambiato strada dopo averci provato con Sarri e Pirlo. Motta è un buon allenatore ma al momento sta avendo dei problemi”.