Il ds della Juve Stabia spinge Floriani Mussolini alla Lazio: “È pronto per il grande salto” | VIDEO CM.IT

Il direttore sportivo del club campano ha parlato della grande stagione delle Vespe e del futuro dell’esterno di proprietà biancoceleste

Non solo Serie A. A ‘Il Calciomercato flyAerotaxi – International Transfer Market’ è stato ospite anche il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa, protagonista di una fantastica stagione da neopromossa in Serie B. Le Vespe sono attualmente quinti in classifica, in pienissima zona playoff, e a margine dell’evento il dirigente dei campani si è fermato a parlare con Calciomercato.it anche di Romano Floriani Mussolini, di proprietà della Lazio.

Matteo Lovisa, direttore sportivo della Juve Stabia, ha parlato con i cronisti presenti all’evento “Il calciomercato international transfer market” all’Hotel Hilton di Roma. Queste le sue parole raccolte da TMW:

Che mercato state portando avanti? “Penso che il mercato della Juve Stabia si sia incentrato sul non indebolirsi. C’è stata l’operazione Folino, che ha portato una plusvalenza alla società. Per un club come il nostro, patrimonializzare e poi rivendere è importante. Per il resto, qualcosa faremo ancora, soprattutto in attacco. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, della squadra e del tecnico, con risultati sul campo oltre le aspettative”.

Domani affronterete il Sassuolo: che gara si aspetta? “Sarà un bel banco di prova per dimostrare il nostro valore. Loro fanno un campionato a parte, abbiamo poco da perdere. Cercheremo comunque di ottenere un risultato positivo, perché il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile ai 45 punti”.

Siete pronti a trattenere mister Pagliuca qualora arrivassero sirene da qualche club di primo livello? “Il mister sta facendo un lavoro incredibile da un anno e sei mesi, anche con i giovani. Dopo il campionato vinto, ora siamo in zona playoff. Sia io che lui abbiamo un accordo biennale, quindi qualsiasi discorso sul futuro è prematuro”.

Floriani Mussolini è tra i migliori della vostra squadra: lo reputa pronto per la Lazio? “Non sta a me dirlo, ma a Fabiani. Sicuramente è pronto per fare il salto di categoria il prossimo anno. Dove e come, però, non sta a me deciderlo. È un ragazzo che si merita tutto quello che sta ottenendo”.

Sulle polemica per l’esultanza dei tifosi della Juve Stabia al gol di Floriani Mussolini. “L’esultanza dei tifosi è sempre quella, in Italia si strumentalizza tutto. La cosa è stata accantonata, è rimasta lì, il partito politico non è cosa che mi riguarda. Lui è un ragazzo di 21 anni che pensa solo a giocare, la tifoseria anche, ha esultato in quel modo ma non c’era altro”.

Lei, direttore, sogna qualcosa di grande? “Sinceramente no, i sogni li lasciamo ai tifosi. Sono al quarto anno di Serie B e so quanto sia lungo il percorso da fare. Se sogniamo troppo, rischiamo anche di farci male”.