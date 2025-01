DIRETTA | Sorteggio playoff Champions League: Milan-Feyenoord e Psv-Juve – LIVE

Le tre squadre italiane sono pronte a conoscere le rivali con cui giocheranno per accedere agli ottavi di finale della competizione europea

E’ il giorno della verità . Oggi a Nyon, alle ore 12.00, Milan, Atalanta e Juventus conosceranno le proprie avversarie dei playoff di Champions League.

I bergamaschi e i rossoneri sono teste di serie, avendo chiuso la prima fase, tra le prime sedici. Non sarà così, invece, per i bianconeri, che giocheranno il match di ritorno in trasferta. Le tre italiane proveranno dunque a raggiungere l’Inter che ha già strappato il pass per gli ottavi di finale della competizione, chiudendo tra le prime otto.

Le gare di andata si giocheranno l’11 e il 12 febbraio, mentre quelle di ritorno sono in programma per il 18 e il 19 dello stesso mese. Contrariamente agli scorsi anni, come è ormai ben noto, il sorteggio non sarà integrale: Atalanta, Milan e Juventus dunque conosco le potenziali rivali.

Champions League, rischio derby per Milan e Juve

La squadra di Gian Piero Gasperini potrà così giocare contro uno tra Sporting e Club Brugge. L’altra toccherà al Borussia Dortmund. Per Rafa Leao e compagni, invece, o il Feyenoord di Santiago Gimenez (almeno per adesso) o la Juventus. Per i bianconeri l’alternativa ai rossoneri è il Psv.

C’è anche per sapere con chi giocherà il Manchester City di Pep Guardiola. Qui il playoff sarà di altissimo livello visto che i Citizens se la vedranno con una tra Real Madrid e Bayern Monaco. Se i bavaresi e i tedeschi non giocheranno contro gli inglesi, l’avversario sarà il Celtic, decisamente più abbordabile.  Le ultime quattro squadre ad aspettare i sorteggi sono Monaco e Brest, teste di serie, che possono affrontare Psg e Benfica.

Teste di serie

Atalanta (ITA) Borussia Dortmund (GER) Real Madrid (ESP) Bayern München (GER) Milan (ITA) PSV (NED) Paris Saint-Germain (FRA) Benfica (POR)

Non teste di serie

Monaco (FRA) Brest (FRA) Feyenoord (NED) Juventus (ITA) Celtic (SCO) Manchester City (ENG) Sporting CP (POR) Club Brugge (BEL)

12:23 Champions, evitato il derby Sarà Feyenoord-Milan e Juve-Psv ai  playoff di Champions League

12:19 Via alle estrazioni Proprio in questi istanti si sta procedendo all’estrazione delle squadre che non sono teste di serie dei playoff. Brest-Psg e Monaco-Benfica sono i primi abbinamenti