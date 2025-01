Danilo spacca la Juventus: nuova bufera, c’entra anche Giuntoli

L’addio di Danilo alla Juventus fa ancora discutere: esplode il caos sulle ultime dichiarazioni, coinvolto anche il dt Giuntoli nel dibattito

Il fine settimana che sta iniziando dirà molto sul prossimo futuro della Juventus. Bianconeri chiamati al riscatto in campionato contro l’Empoli e molto attivi sul calciomercato, per le ultime mosse a caccia di rinforzi cruciali per la seconda parte della stagione. L’ambiente intanto è in subbuglio visto il momento molto delicato.

Gli ultimi risultati, tra Serie A e Champions, sono stati piuttosto deludenti, occorre una inversione di tendenza ma la gestione complessiva della squadra, dalle scelte di Thiago Motta all’operato di mercato di Giuntoli, non convince affatto. La Juventus attende novità importanti per Danso, per rinforzare ulteriormente la difesa alla luce dell’infortunio di Kalulu e dell’addio di Danilo. Ma sebbene la partenza del brasiliano fosse nota da tempo, non è ancora una questione chiusa.

Stanno facendo discutere le prime frasi di Danilo al Flamengo, che riguardano da vicino la Juventus, visto che si è dilungato sulla sua separazione con i bianconeri. Il giocatore ha parlato di “perdita del senso di famiglia e di identità“. Frasi che non potevano passare inosservate e che stanno scatenando un finimondo.

Danilo demolito sui social: “Non è un capitano”, ma i tifosi della Juve attaccano anche Giuntoli

Sul web, ovviamente, sono in tanti, in queste ore, tra gli appassionati di fede bianconera a prendere posizione su tali dichiarazioni. E il fronte si divide tra chi critica Danilo e chi invece polemizza con la società.

Secondo molti, Danilo in questo modo non si sta comportando affatto da capitano quale era, ma c’è anche chi ritiene che molte responsabilità siano da ascrivere a Giuntoli e a una gestione che ha portato un clima piuttosto pesante nell’ambito bianconero. Ecco alcuni post su ‘X’ rappresentativi della situazione attuale:

Sono 4anni che abbiamo perso la nostra identità… adesso parla questo.E per alcuni uomo #Danilo era un grande,invece si è dimostrato un falso capitano e un pessimo uomo👎 #Juventus https://t.co/n2n4qLkqFu — DragonJ (@j_7ragon) January 31, 2025

Danilo ti voglio bene, mi è dispiaciuto non averti potuto dare un saluto con la S maiuscola, ma qui stiamo scadendo nel ridicolo. Sei arrivato nella fase calante del ciclo bianconero e te ne sei andato dopo tre anni di nulla cosmico. Questo quarto non è che la degna prosecuzione. https://t.co/J1XpU0vqKk — Chiaretta (@chjara1897) January 31, 2025

Le parole di Danilo sono una mazzata per il killer Giuntoli, che viene presentato pubblicamente come uno che rende impossibile il clima e tratta male le persone. Un conto è che si dica dietro le quinte, altro è che lo dica pubblicamente un giocatore importante.#Juventus — ☭ The Bitland Prince ☭ (@TheBitlandPrinc) January 31, 2025

Ecco, però non è che #Danilo ora, pure con la nuova squadra, può continuare a parlare della Juventus all’infinito. Abbiamo capito, Dani, ok, ci è tutto chiaro. Ora volta pagina anche tu dai. Buona fortuna! — Leonardo Dorini (@dorinileonardo) January 31, 2025

Danilo rincara la dose e spiega quello che solo i ciechi non hanno capito, specie dopo la piazzata di Allegri a Roma: il killer Giuntoli ha trasformato la società in un inferno a livello umano, che poi è quello che vi ha spiegato Max.#Juventus — ☭ The Bitland Prince ☭ (@TheBitlandPrinc) January 31, 2025

La verità vi è arrivata in faccia sgretolando ogni vostra narrazione.

Danilo non rimarrà un caso isolato.

Lo schifo accaduto in questi 6 mesi verrà sempre più fuori anche con altri calciatori epurati perché non hanno voluto adeguarsi a questo scempio. — intenditoredippica 🐎 (@musetto_davanti) January 31, 2025

Indirettamente con queste parole sta dimostrando e confermando per quale motivo è stato messo alla porta dalla società. Sostiene di aver compreso lo spirito juve e di fatto si comporta in modo opposto. Personaggio divisivo e subdolo.

Adios caro #Danilo https://t.co/AGN3i1ckOZ — Fabrizio (@guich76) January 31, 2025

#danilo game set match#giuntoli la piu grande sciagura della storia della juve D altra parte è uno che è riuscito a far casino anche con l allenatore piu vincente della storia….#giuntoliout #mottaout https://t.co/PCzwPpioIm — Aleagk1 (@aleagk1) January 31, 2025

La sensazione è che il tema resterà piuttosto caldo anche nei giorni e nelle settimane a venire. La stagione della ricostruzione, per la Juventus, si sta dimostrando più complessa del previsto. Ora, dovrà essere il campo a parlare e i risultati diranno se il clima si farà ancora più arroventato o meno.