Roma-Eintracht, tensione all’Olimpico: lancio di petardi e bombe carta tra ultras tedeschi e la Nord | VIDEO CM.IT

Attimi di tensione sia alla vigilia che nell’immediato prepartita del match dell’Olimpico: anche durante la partita lanciato materiale pirotecnico



All’Olimpico serata di massima allerta per la sfida tra Roma e Eintracht Francoforte, sia dentro che fuori dal campo. Se sul terreno di gioco i giallorossi devono vincere per sperare in un accoppiamento più morbido al playoff che si giocherà tra due settimane. Un’eliminazione da tutto è altamente improbabile, perché dovrebbero vincere quattro squadre alle sue spalle e l’Hoffenheim dovrebbe recuperare ai giallorossi sette gol di differenza reti in una sola serata. Ma attenzione, perché il sorteggio di domani potrebbe riservare addirittura un possibile derby con la Lazio agli ottavi.

L’allerta, però, era ed è anche sul fronte dell’ordine pubblico per l’arrivo nella capitale di oltre 3500 tifosi tedeschi, che già da ieri pomeriggio hanno fatto ingresso a Roma, arrivando in aereo e molti anche in pullman. Verso la fine del primo tempo è cominciato il lancio di petardi e bombe carta tra il settore degli ultras tedeschi e la Curva Nord che ha costretto all’intervento il personale di sicurezza e gli steward che si sono schierati lungo tutto il settore. Lo ‘scambio’ è durato pochi minuti.

Come riporta ‘corriere.it’, proprio ieri in serata a San Lorenzo alcuni ultras giallorossi, vestiti di nero e con i caschi, più volte fermati e poi identificati, presidiavano le zone e i locali in cui erano riuniti i tifosi dell’Eintracht. Confronto solo verbale. Anche altri gruppi di ultras romanisti ieri sera sono stati tenuti d’occhio da agenti e militari. Tutte le piazze della capitale, sia ieri che oggi, sono state blindate con un dispiegamento di forze dell’ordine importante, memori di tanti disordini accaduti qui a Roma così come quelli ‘celebri’ a Napoli. In particolare presidiata piazza del Popolo, anche pochi minuti prima della partita. Alcuni locali invece sono rimasti addirittura chiusi, anche per paura di sostegno ai tedeschi da parte di tifoserie gemellate come quelli dell’Atalanta.

Per questo sono presenti poliziotti in borghese in parecchi angoli della città. Oggi alle 16 l’appuntamento per i tifosi ospiti è stato a piazzale delle Canestre, a Villa Borghese. In via Flaminia alcuni tifosi della Roma vestiti di nero con caschi e cappucci sarebbero inoltre stati intercettati dalla polizia mentre tentavano un blitz contro le navette dei tifosi tedeschi dirette all’Olimpico, scortate dalle forze dell’ordine. Quattro ragazzi, di cui due minorenni e che facevano parte di un gruppo più numeroso, sono stati inseguiti e fermati dalla polizia, poi accompagnati in ufficio per essere identificati. Si cercano ora eventuali armi abbandonate durante il tragitto. Massima allerta ci sarà anche nel postpartita.