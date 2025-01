Morata sostituito e deluso: ecco cosa è successo all’intervallo di Dinamo Zagabria-Milan | CM.IT

Il punto della situazione dopo la sfida in Croazia, che ha fatto arrabbiare la dirigenza oltre che i tifosi: nel mirino è finito lo spagnolo

E’ un momento davvero complicato per il Milan, che non riesce a dare continuità ai propri risultati. Così dopo la vittoria in rimonta contro il Parma, è arrivato l’inaspettato ko contro la Dinamo Zagabria. Un ko che è costato caro ai rossoneri, che adesso dovranno giocare i playoff per poter approdare agli Ottavi di finale di Champions League.

Tutti dopo la sconfitta in Croazia sono inevitabilmente finiti nel mirino della critica. Impossibile salvare qualcuno, a parte il solito Christian Pulisic, che nonostante una prestazione deludente ha comunque trovato la via della rete. Così è stato bocciato – e non è la prima volta – anche Alvaro Morata.

Milan, Morata bocciato ancora: la stagione complicata dello spagnolo

L’attaccante è stato sostituito al termine del primo tempo, dopo una prova in linea con le ultime, in cui ha faticato a rendersi pericoloso e ad aiutare la squadra in fase offensiva. Il sacrificio – è l’ultimo a mollare – non può certo bastare ad un Milan che ha bisogno di gol dal suo centravanti. Lo spagnolo dopo venticinque partite, con quasi 1700 minuti giocati, ha segnato solamente sei reti, cinque in Serie A e una in Champions League, al Bernabeu contro il Real Madrid.

L’avventura di Alvaro Morata fin qui non è certo esaltante. Nessuno può essere soddisfatto, non lo è nemmeno l’ex Atletico Madrid, che ieri dopo il cambio era alquanto deluso per la prestazione offerta da se stesso e dalla squadra. Dalle parti di via Aldo Rossi, smentiscono qualsiasi tipo di tensione tra Sergio Conceicao e Alvaro Morata. Ma è evidente, che lo spagnolo fosse frustrato per una prova da dimenticare. E dire che i tifosi del Milan si aspettavano una svolta da parte del numero sette dopo la bella notizia, comunicata sui social, relativa al suo ritorno con Alice Campello.