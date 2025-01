PAGELLE E TABELLINO DI DINAMO ZAGABRIA-MILAN 2-1: disastro rossonero, Musah-Gabbia i peggiori

Voti, top e flop del match in Croazia per l’ottava giornata di Champions League. Ecco i migliori e i peggiori della partita

A sorpresa il Milan di Sergio Conceicao perde a Zagabria e dice addio alla qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League.

Si salva solo Pulisic, tutti bocciati. I peggiori Musah e Gabbia che mettono i salita la partita

Ecco i voti:

DINAMO ZAGABRIA

Nevistińá 5,5

Torrente 6

Théophile-Catherine 6

Mmaee 6

Pierre-Gabriel 6,5 – Dal 92′ Jakirovic s.v.

Baturina 7,5 – Dal 92′ Mbuku s.v.

Ademi 6,5 – Dal 70′ Ristovski s.v.

MiŇ°ińá 6,5

Pjaca 7 – Dal 70′ Rog s.v.

Stojkovińá 6,5 – Dal 74′ Cordoba s.v.

Kulenovińá 6,5

All.: Cannavaro 7

MILAN

Maignan 5

Tomori 4

Gabbia 3,5 – Dal 45′ Terracciano 4

Pavlovińá 5

Hernandez 4,5

Fofana 4

Musah 3

Pulisic 6

Reijnders 4 – Dall’80’ Okafor 5

Le√£o 4,5 – Dall’80’ Abraham s.v.

Morata 4 – Dal 45′ Chukwueze 4

All.: Conceição 3

Top e flop del Milan in Champions League

TOP 6 Pulisic – In una partita inguardabile del Milan, l’americano trova un bel gol che salva la sua prestazione, dopo un primo tempo davvero inguardabile. L’undici di Sergio Conceicao dimostra di muoversi meglio quando √® in mezzo al campo anzich√© sulla fascia

FLOP 3 – Gabbia e Musah – Serataccia per il difensore italiano, che permette a Baturina di involarsi in porta, dopo aver incespicato goffamente sul pallone. Poi perde sicurezza pensando all’erroraccio. Male, malissimo anche il centrocampista che si fa espellere per due ammonizioni davvero ingenue, lasciando il Milan in dieci e complicando ancora di pi√Ļ la serata.

TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 2-1

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistińá; Torrente, Th√©ophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi, MiŇ°ińá, Pjaca; Stojkovińá, Kulenovińá. A disp.: Filipovińá, Zagorac; Jakirovińá, Mikińá, Ristovski; Pavińá, Rog; C√≥rdoba, ńÜutuk, Hoxha, Mbuku, ҆pikińá. All.: Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovińá, Hern√°ndez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Le√£o; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Terracciano; Bennacer; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Concei√ß√£o.

GOL: 20′ Baturina (D), 54′ Pulisic (M) 60′ Pjaca (D)

AMMONITI: Pulisic (M), Misic (D), Pjaca (D), Maignan (M), Nevistińá (D)

ESPULSI: Musah (M)

Arbitro: François Letexier (FRA).

SPETTATORI: 35423