Monza, ecco Castrovilli dopo l’addio di Maldini | CM.IT

Trovata l’intesa con la Lazio per l’arrivo in Brianza del centrocampista: sostituirà sulla trequarti il figlio d’arte

Il Monza è sul punto di cedere Daniel Maldini, con l’Atalanta che in queste ore sta definendo l’arrivo del figlio d’arte per un assegno intorno ai 15 milioni di euro.

Adriano Galliani rimane in pressing su Jovic ed è in attesa della scelta del centravanti serbo (che non è ancora convinto) dopo aver trovato l’accordo con il Milan, ma intanto il Ceo brianzolo con una trattativa lampo ha chiuso l’ingaggio di Gaetano Castrovilli. Il Monza ha trovato l’intesa con la Lazio e il giocatore, che nelle prossime ore sarà in Brianza per iniziare la sua nuova avventura come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Monza, accordo con la Lazio per Castrovilli

Decisivi gli ottimi uffici tra Galliani e l’agenzia che cura gli interessi di Castrovilli e gestita dall’agente Lucci, con la fumata bianca arrivata questa mattina.

Il centrocampista ex Fiorentina domani svolgerà le visite mediche, prima di firmare l’accordo con il Monza. Castrovilli arriva in biancorosso con la formula del prestito secco e punta a rilanciarsi dopo una parentesi finora deludente alla Lazio, dove anche a causa di alcuni infortuni ha collezionato solamente 158 minuti tra campionato e coppe.