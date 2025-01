Disfatta Juventus, riflessioni in corso su Thiago Motta: “Ambiente pesante”

La sconfitta in casa col Benfica ha buttato nella bufera l’allenatore bianconero, ma anche i calciatori e tutta la società

La Juventus crolla in casa col Benfica e finisce addirittura 20esima nella classifica generale della Champions League, a due punti da una clamorosa eliminazione da cui per sua fortuna è stata praticamente sempre al riparo. Ma il pesante ko per 2-0, in parità numerica a differenza di quanto accaduto per il Milan, rischia di lasciare pesanti strascichi. Lo Stadium ha fischiato in maniera sonora all’intervallo così come a fine partita, dai piccoli passi avanti nel gioco si è tornati alla bufera intorno all’allenatore e i giocatori.

I risultati scarseggiano, nelle ultime otto partite in tutte le competizioni i bianconeri hanno vinto solamente una partita in casa del Monza. A Napoli è arrivato il primo ko in campionato, in mezzo allo 0-0 col Brugge e appunto la sconfitta con i portoghesi. L’allenatore non può che essere sotto la lente d’ingrandimento dei tifosi, a braccetto con la società. Ma sicuramente la dirigenza della Juve non può essere contenta del rendimento della squadra, lontana dal primo posto del Napoli di ben 16 punti già a gennaio. L’ambiente intorno alla squadra di Motta non è di certo sereno, anche perché la stessa qualificazione in Champions League per il prossimo anno va necessariamente giudicata a rischio.

I bianconeri sono al momento quinti in classifica a -2 dalla Lazio che ha fallito l’allungo a +5 contro la Fiorentina. Ma con lo stesso risultato i viola si sono portati a -1 con una partita da recuperare. Milan e Bologna sono a -3, ma anche loro con l’asterisco. È bagarre Champions, la pressione aumenta e le polemiche pure. A questo si aggiungono le voci di mercato, con l’indiscrezione rimbalzata circa tre giorni fa di un contatto informale con Xavi.

Motta sotto esame: “Ma non è solo questione di spogliatoio”

Ufficialmente la Juventus, intesa come società, è con il proprio allenatore e non ha intenzione di operare ribaltoni in panchina. Ma inevitabilmente si interroga e fa le sue riflessioni sulla bontà del lavoro di Thiago Motta, che non è riuscito a far ingranare diversi giocatori per cui sono stati spesi fior di milioni in estate. Basti citare Koopmeiners e Douglas Luiz, costati ben oltre i 100 milioni di euro in due e fino ad ora per niente incisivi. Sull’olandese, per alcuni, è proprio colpa del tecnico che lo schiererebbe troppo avanti. E così spuntano scenari con altri allenatori.

Poi c’è comunque la questione società, che secondo molti è quasi inesistente a livello sportivo all’infuori di Giuntoli. Il giornalista Tony Damascelli ha detto la sua a ‘Radio Radio’: “L’ambiente alla Juve è veramente pesante, e non è solo una questione legata allo spogliatoio. All’allenamento si erano presentati anche Giuntoli e Scanavino per parlare con Thiago Motta. Non credo abbiano parlato di calcio… Alla Continassa cerchiamo di capire cosa accade. La squadra si raduna, c’è Motta e poi chi c’è? Fino agli anni passati sapevi che c’era qualcosa dietro l’allenatore, anche nei momenti difficili, Agnelli o Nedved. Oggi non c’è nulla, compreso l’allenatore. E la Juve va avanti, perché ha un dovere, un calendario e un bilancio”.