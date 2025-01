De Pieri non sta nelle pelle: “Che sorpresa, ringrazio mister Inzaghi” | VIDEO CM.IT

Il giovane talento dell’Inter all’esordio in prima squadra nel match di Champions League contro il Monaco

L’Inter travolge per 3-0 il Monaco e si qualifica direttamente agli ottavi di Champions League. Nella notte di San Siro c’è gloria anche per Giacomo De Pieri, all’esordio in prima squadra.

Il baby talento classe 2006 mostra tutta la sua felicità in zona mista: “È stata un’emozione unica e straordinaria, lo sognavo da bambino. È più difficile giocare in Champions che andare a scuola (ride, ndr). È stata una grande sorpresa, non mi aspettavo di entrare. Ringrazio mister Inzaghi che mi ha dato questa grande opportunità, sono felicissimo”, le parole di De Pieri.

L’esterno offensivo della Primavera aggiunge: “Il mister mi ha detto di stare tranquillo, godermi il momento e mostrare le mie qualità. La squadra e lo staff mi hanno fatto i complimenti, ho dei compagni meravigliosi che mi hanno incitato in ogni momento”.

De Pieri ha sfiorato anche il gol nel finale: “Ho avuto quell’occasione e sicuramente potevo fare meglio. Però sono contento e spero ne capiteranno altre. L’abbraccio con Barella? Mi ha detto che dovevo segnare”, conclude sorridendo il 18enne gioiello dell’Inter.