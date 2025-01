Clamoroso Milan: Osimhen invece di Gimenez, scelta fatta

Spunta il nome del bomber nigeriano di proprietà del Napoli per rinforzare l’attacco della squadra di Conceicao. Furlani rimasto a Milano

Osimhen al posto di Gimenez, che il Milan sta provando con forza a prendere ben sapendo della complessità dell’operazione. Il Feyenoord fa muro, non vuole cederlo adesso a meno di una proposta davvero vantaggiosa. In casa rossonera resta la fiducia, nonostante il no alla prima offerta che dovrebbe essere stata di circa 27 milioni di euro bonus inclusi, ma c’è da vedere l’entità dell’infortunio rimediato ieri.

Milan, tentativo concreto per Gimenez

Ibrahimovic e soci vogliono accontentare Conceicao, regalandogli un bomber di razza visto anche il flop di Morata e Abraham. Individuato il profilo ‘giusto’, per l’appunto il messicano con passaporto italiano autore quest’anno di 15 gol in 18 partite.

Al lavoro Rafaela Pimenta per una quadra che possa far contenti entrambi i club. Impresa non semplice, visto che al gong di questa sessione di riparazione manca davvero poco.

Affare Gimenez: Furlani rimasto a Milano

“Arrivare a dama resta complicato – l’ultimo aggiornamento di CM.IT sull’affare Gimenez – ma la presenza di Giorgio Furlani a Milano, che non è volato con la squadra, è legata al calciomercato”. Bisogna “far quadrare i conti, magari anche con qualche uscita, per mettere sul piatto una proposta davvero convincente”.

No Gimenez, “meglio Osimhen” per il Milan

Su Telegram abbiamo voluto un po’ ‘giocare’ coi nostri followers. A proposito di centravanti per il Milan, abbiamo chiesto loro se “Gimenez è il nome giusto”, o se “puntereste su qualcun altro”. L’esito è stato schiacciante, in favore di Victor Osimhen.

Il nigeriano di proprietà del Napoli, ma ora in prestito al Galatasaray, ha stracciato tutti gli altri. Ha preso il 43% dei voti e, quindi, quasi doppiato Gimenez (27%). Praticamente mai in gara Vlahovic e Sesko, che hanno chiuso il sondaggio col 15%.

Milan, Osimhen fuori portata

In concreto Osimhen è un profilo del tutto fuori portata per il club di Cardinale. De Laurentiis intende realizzare una cifra importantissima, superiore a quella incassata dal Psg per Kvaratskhelia.

La clausola presente nel contratto, prezzo fissato a 75 milioni di euro, non è valida per i club italiani. Inoltre il classe ’98 di Lagos ha uno stipendio di 10 milioni di euro netti a stagione. La clauso