Thiago Motta ‘esonerato’ nell’intervallo: il verdetto è pesantissimo

Primo tempo da dimenticare per la Juventus in questa ultima giornata di Champions League. Nel mirino Thiago Motta e il suo operato

Ancora una serata molto complicata per la Juventus, sotto di un gol all’intervallo nella sfida casalinga contro il Benfica.

La partita dello Stadium si mette quindi quasi subito in salita tra l’infortunio di Kalulu e il gol di Pavlidis che ha approfittato proprio di una grossa ingenuità difensiva.

Nel corso della prima frazione è quindi andata via via aumentando la rabbia dei tifosi che su X si sono scagliati contro Thiago Motta:

encefalogramma piatto! nessuna reazione, anzi peggioramenti. bisogna staccare la spina con Motta. #JuveSLB — Antonio Vergara (@yanez72) January 29, 2025

Mandate via quel presuntuoso di Motta ed i giocatori indegni di questi colori e ridatemi Andrea Agnelli#JuveSLB #Ucl — Andrea (@andrecannataro) January 29, 2025

Spero che Motta si dimetta il più presto possibile altrimenti saranno cazzi #JuveSLB — Robert Delirio (@ribollooo) January 29, 2025

Ma dobbiamo proprio stare con Motta tuttw la stagione?

Siamo su scherzi a parte vero?#JuveSLB — Mauris955 (@Puppolo5) January 29, 2025

Thiago Motta ha messo in campo una squadra senza senso #JuventusBenfica — Knees2faces (@sini434) January 29, 2025

Una difesa completamente illogica quella di Thiago Motta. Credo che nessun altro allenatore presente in questa Champions League avrebbe mai partorito una formazione simile. #JuveBenfica #UCL @juventusfc — Ricky Bianchini (@RickyBianchini) January 29, 2025

Il difensore centrale lo avevi, ma hai deciso di cacciarlo. Smettiamola di parlare di sfortuna. I disastri hanno nomi e cognomi: Cristiano Giuntoli e Thiago Motta#JuveBenfica #jvtblive — Pasquale (@pasqualevidetta) January 29, 2025

Thiago Motta và esonerato nell intervallata prima che i danni a questa stagione diventino ancora piu gravi #Juventus — Jack Frusciante (@_RayPurchase_) January 29, 2025

Dal classico Thiago Motta out a chi senza troppi giri di parole chiede direttamente l’esonero prima che la situazione dell’annata bianconera degeneri. Questo primo tempo della Juventus in Champions League non ha fatto altro che aumentare l’astio di una fetta di tifosi nei confronti dell’allenatore, ma anche della società stessa.