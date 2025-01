Paura prima della Champions, incendio allo stadio: tutto cancellato

Attimi di tensione fuori lo stadio con uno stand avvolto dalle fiamme: intervento immediato dei vigili del fuoco

Attimi di grande paura, con il rischio che la Champions non potesse disputarsi. Serata di ‘fuoco’ all’Etihad Stadium che in serata ospita Manchester City-Bruges: nel tardo pomeriggio un incendio è divampato fuori l’impianto ed ha coinvolto anche uno degli stand ufficiali della società inglese.

Lo stand andato in fiamme è quello che avrebbe dovuto ospitare la presentazione dei nuovi acquisti della squadra di Pep Guardiola (Marmoush, Khusanov e Vitor Reis). Evento annullato, come pure tutti quelli che avrebbero dovuto animare il pre-gara come l’accoglienza alla squadra. Nessun problema però per la partita che inizierà regolarmente alle ore 21 italiane (le 20 locali).

Questo grazie anche al lavoro dei vigili del fuoco che sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme ed evitare che la situazione diventasse più pericolosa. Problema risolto e stadio aperto regolarmente per l’affluenza aperta al pubblico come comunicato dallo stesso City in un comunicato ufficiale.

Manchester City-Bruges, fiamme vicino lo stadio: cosa è successo

“Il Manchester City FC può confermare che si è verificato un incendio in uno dei chioschi di merchandising esterni, situato vicino all’ingresso della Colin Bell West Stand – la nota pubblicata dal club inglese – . L’incendio è stato spento. La sicurezza di tutti coloro che assistono alla partita stasera è la nostra massima priorità e, pertanto, tutti gli eventi programmati per la reception della West Stand sono stati annullati, incluso l’evento di benvenuto per i nuovi giocatori e l’arrivo della prima squadra”.

“Tutti gli ingressi sono aperti e i tifosi possono muoversi all’interno dell’Etihad Stadium come al solito” ha concluso il comunicato. Per il Citizens quella di questa sera è una partita da dentro o fuori con la vittoria obbligatorio per entrare nelle prime ventiquattro ed evitare una clamorosa eliminazione.