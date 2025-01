Nicolato: “Carnesecchi di altissimo livello, Tonali da Premier”. Poi il ‘messaggio’ per Bove | ESCLUSIVO

Da Calafiori a Kean e Cambiaso, le parole dell’attuale CT della Lettonia a Ti Amo Calciomercato.it programma in onda sul nostro canale Youtube

Oggi ‘Ti Amo Calciomercato.it’ ha avuto come ospite Paolo Nicolato, l’ex selezionatore dell’Under 21 attualmente commissario tecnico della Lettonia. Con lui abbiamo parlato di tanti calciatori che, nel passato recente, sono stati alle sue dipendenze nelle varie under azzurre che lui ha guidato.

Nicolato: “Carnesecchi portiere di altissimo livello”

Siamo partiti da Carnesecchi, nel quale Nicolato dice di aver “sempre visto un portiere di altissimo livello fin da quando ero giovane. L’ho fatto debuttare in Under 21, l’ho fatto debuttare in Under 19, in Under 20 – ha sottolineato – Insomma, è un ragazzo che ha qualità che sono innegabili e ci è voluta solo l’opportunità ed il tempo. Era un pronostico per me molto facile, non solo per me, credo, perché è un ragazzo che ha grandi qualità”.

“Faccio autocritica su Calafiori”

Da Carnesecchi a Calafiori, con mea culpa di Nicolato: “Faccio un po’ di autocritica, nel senso che anche per me un’esplosione di Calafiori così visibile, così incredibile, era inaspettata. La svolta è stata un po’ il cambio di ruolo, lì è stato molto bravo Thiago Motta perché mai avrei pensato che potessi fare anche il difensore centrale. Questo ci deve ricordare anche a noi del settore che tante volte bisogna aspettare, creare delle nuove opportunità, valorizzare il tempo e cercare di capire bene prima di dare dei giudizi.

Calafiori era sicuramente anche prima un ottimo giocatore, un giocatore che ha giocato sempre sulla fascia sinistra con un buon profitto e con qualche problema purtroppo non dipendente della sua volontà, perché era è stato infortunato. Ha avuto dei problemi fisici abbastanza importanti in gioventù, però devo dirti che la sua esplosione è stata veramente eccezionale e merita quello che sta facendo, perché ha avuto un’evoluzione che non è così facile vedere nemmeno nella sua età”.

“A Chiesa serve un periodo di adattamento”

Nicolato ha avuto parole importanti anche per Chiesa, il quale sta avendo grandi difficoltà ad imporsi al Liverpool: “È un giocatore importante, sicuramente molto importante a livello del campionato italiano. Adesso si sta confrontando in quella che è l’università del calcio in questo momento. È chiaro che cambiano i valori che gli stanno attorno e avrà bisogno sicuramente di un po’ di adattamento.

Sicuramente lui ha dei valori che sono visibili, li ha dimostrati anche in campo internazionale e con la Nazionale. Certo, è andato in una squadra e un campionato dove il ritmo, la qualità del gioco, la qualità dei giocatori adesso è di primo ordine, quindi è normale che ci sia anche un tempo di adattamento”.

“Tonali un giocatore top”

Dalla fascia al centrocampo, con Nicolato che esalta Sandro Tonali: “Sono molto affezionato a lui, perché l’ho fatto esordire già in U18, poi l’ho supportato in U19, U20, U21. Tonali non so se tornerà in Italia, è un giocatore di grande profilo in questo momento qui e non so se il campionato italiano in questo momento possa essere nelle sue ambizioni, onestamente.

È un ragazzo molto forte, molto forte fisicamente, molto forte tecnicamente, con una grandissima personalità. Credo che in questo momento la sua collocazione giusta sia quella di un campionato come la Premier League, che rappresenta il top, come dicevo prima, del calcio. Quindi lui è un giocatore top ed è giusto che sia in questo campionato top, a mio avviso”.

“La qualità migliore di Cambiaso è la versatilità”

Chi potrebbe raggiungere Tonali in Premier è Cambiaso, obiettivo del Manchester City: “È un giocatore top da tutti i punti di vista. Purtroppo ho avuto la sfortuna che non era in buonissima condizione, perché aveva avuto un problema nelle finali dell’Europeo e ho fatto la scelta di non utilizzarlo in quel momento. Ed è un giocatore su quale io credo tantissimo, è uno dei giocatori più intelligenti che abbiamo mai avuto. La sua qualità migliore è la versatilità, è un giocatore che può occupare tantissime zone nel campo e le occupa anche nella stessa partita. È un giocatore molto intelligente, che sa leggere bene le situazioni, con una buona forza nelle gambe, che è una cosa molto importante nel calcio moderno.

È un giocatore di grande profilo e dal punto di vista umano è un ragazzo super dei quali ti resta qualcosa. Sono ragazzi con i quali puoi parlare, puoi affrontare qualsiasi tipo di argomento. Sono ragazzi che hanno alle spalle, probabilmente io non la conosco, ma sicuramente hanno una famiglia di valore, perché sono ragazzi che crescono, che sono cresciuti con delle radici molto solide. Lo percepisci immediatamente appena gli parli”.

Da Kean a Meret, Nicolato: “Contesto di Firenze adatto per Moise”

Nicolato conosce benissimo anche Kean e Meret, autore finora di un’annata di alto livello: “Per far vedere che sei bravo serve giocare. È una banalità, ma è la verità. Se non hai le possibilità di giocare è difficile che fai vedere che sei bravo. Dopo è anche vero che se da davanti hai dei giocatori più bravi di te è difficile giocare. Quindi è chiaro che la collocazione è fondamentale. Il percorso di ogni persona, ma non solo nel calcio, è fondamentale. Bisogna trovare la giusta nicchia dove ti puoi esprimere a un buon livello, possibilmente con una buona squadra che ti permetta di giocare con continuità.

Moise è un giocatore che ha sempre dimostrato in tutte le Nazionali, nelle mie ma anche in quelle precedenti, di fare la differenza, quindi è un giocatore che delle qualità le ha sempre avute. È chiaro che è sempre andato a giocare su squadre molto importanti, come il Paris Saint-Germain, la Juventus ecc. Quindi magari non ha sempre avuto questa possibilità di esprimersi al 100%, ma adesso in un contesto come quello di Firenze, secondo me è adattissimo a lui”.

“Meret è un giocatore forte, lo sta dimostrando. Soprattutto nel momento in cui ha cominciato a dare un continto alle sue prestazioni e alle sue presenze. Ci sono certi ragazzi che hanno bisogno di sentire questa fiducia in più di altri, perché si esprimono meglio quando si sentono parte di un progetto e non riescono magari ad affrontare le situazioni in cui sono messi in discussione, spesso non riescono ad affrontarle molto bene. Lui è un giocatore che sta dimostrando anche quest’anno la grande capacità che ha, il grande talento per il ruolo che ha”.

Nicolato e il ‘messaggio’ per Bove: “Un altro ragazzo che rimane nel cuore. Gli auguro di trovare la strada giusta”

In conclusione Nicolato ha rivolto un pensiero a un altro suo ex calciatore, Edoardo Bove: “Gli voglio molto bene e spero che trovi la strada giusta anche per lui, che se lo merita, perché è un altro di quei ragazzi che ti rimane nel cuore. È stato fortunato e sfortunato nello stesso tempo, quindi io gli auguro di trovare la strada giusta in grado di dargli grande felicità”.