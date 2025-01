Milan, problemi irrisolti anche con Conceicao: “Sempre gli stessi giocatori”

L’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan non sembra aver risolto i problemi già evidenziati sotto la guida di Fonseca

Domani il Milan chiuderà la prima fase della Champions League con la partita in programma alle ore 21 a Zagabria, contro la Dinamo allenata dal campione del Mondo Fabio Cannavaro.

Dopo i tre punti conquistati di misura contro il Girona di Michel, decisiva la rete di Rafael Leao, i rossoneri hanno la grandissima possibilità di qualificarsi nelle prime otto squadre, con conseguente qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Dopo le prime due sconfitte, la squadra meneghina ha conquistato cinque vittorie consecutive, quattro sotto la guida dell’ex allenatore Paulo Fonseca a cui va dato gran parte del merito per il cammino in Champions e per la posizione acquisita in graduatoria.

Poi, alla fine del 2024, è arrivato, com’è noto, l’esonero prima della Supercoppa Italiana, poi vinta proprio dal Milan in finale e in rimonta contro i ‘cugini’ dell’Inter di Simone Inzaghi. Un trofeo che, sicuramente, ha portato entusiasmo a Milanello, ma i problemi non sono stati certamente risolti. Anche nell’ultima partita, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, contro il Parma di Fabio Pecchia, la squadra ha palesato le solite difficoltà, ma è riuscita a portare a casa la vittoria grazie alla grande forza di volontà. Al termine, però, c’è stata anche la violenta discussione tra lo stesso mister Conceicao e il capitano Davide Calabria, poi ridimensionata da tutte le parti in causa. Ma restano diverse cose ancora da sistemare.

Conceicao bocciato: “Soliti problemi, Theo e Leao come con Fonseca”

In attesa di novità dal mercato, col bomber del Feyenoord Santiago Gimenez sempre nel mirino, e Lorenzo Lucca dell’Udinese come alternativa, i giudizi sulle prestazioni espresse in campo dal Milan non sono positivi. “Conceicao è un generale molto fortunato, nonostante abbiamo vinto all’estero. Al Milan non si sta vedendo niente – le parole del giornalista Giancarlo Padovan a ‘Radio Radio’ – Solo vittorie miracolose, come contro la Juve in Supercoppa e contro il Parma domenica scorsa. Per il resto, i problemi sono gli stessi, così come i giocatori che non soddisfano. Theo Hernandez e Leao, come non giocavano o venivano sostituiti con Fonseca, così escono con Conceicao. Mi pare sia la stessa squadra con gli stessi problemi. I risultati li nascondono, ma non vedo tanta prospettiva”. Dunque, una bocciatura in piena regola per l’allenatore portoghese. Vedremo a fine stagione come sarà andata.