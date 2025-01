L’Inter agli ottavi, Juve e Milan si complicano la vita: rischio derby. Atalanta ai playoff

I risultati e la classifica dell’ultima giornata di Champions League: possibile incrocio tra bianconeri e rossoneri, Inzaghi è già avanti

Perdono Juventus e Milan e rischiano di doversi giocare tra di loro il passaggio agli ottavi. Il possibile derby ai playoff di Champions è il risultato di un’ultima giornata della fase a gironi al cardiopalma. La squadra di Thiago Motta è surclassata dal Benfica, non riesce mai a prendere le misure ai portoghese e finisce per perdere 2-0 con una rete per tempo.

Non va meglio per il Milan che esce sconfitto dal campo della Dinamo Zagabria: la formazione di Cannavaro si impone per 2-1 ma non riesce ad accedere agli spareggi. Ci va, invece, l’Atalanta che pareggia 2-2 contro il Barcellona, ma paga il successo dell’Aston Villa contro il Celtic e chiude al nono posto.

Tris di Lautaro Martinez in Inter-Monaco e i nerazzurri brindano così agli ottavi di finale, chiudendo la classifica al quarto posto.

Champions, risultati e classifica ultima giornata

Psv-Liverpool 3-2: 28′ Gakpo (L), 35′ Bakayoko (P), 40′ Elliott (L), 45′ Saibari (P), 45’+6 Ricardo Pepi (P)

Bayern Monaco-Slovan Bratislava 3-1: 8′ Muller (B), 63′ Kane (B), 84′ Coman (B), 90′ Tolic (S)

Borussia Dortmund-Shakthar 3-1: 17′ e 44′ Guirassy (B), 50′ Marlon Gomes (S), 79′ Bensebaini (B)

Bayer Leverkusen-Sparta Praga 2-0: 32′ Wirtz (B), 64′ Tella (B)

Girona-Arsenal 1-2: 28′ Danjuma (G), 30′ Jorginho rig. (A), 42′ Nwaneri

Barcellona-Atalanta 2-2: 47′ Yamal (B), Ederson (A), 72′ Araujo (B), 79′ Pasalic (A)

Brest-Real Madrid 0-3: 27′ Rodrygo (R), 56′ Bellingham (R), 78′ Rodrygo (R)

Manchester City-Brugge 3-1: 45′ Onyedika (B), 53′ Kovacic (M), 62′ Ordonez aut. (M), 78′ Savinho (M)

Young Boys-Stella Rossa 0-1: 69′ Kanga (S)

Lille-Feyenoord 6-1: 4′ Sahraoui (L), 14′ Gimeonez (F), 38′ Trauner aut. (L), 57′ Hancko aut. (L), 74′ David (L), 76′ Trauner aut. (L), 80′ Cabella (L)

Juventus-Benfica 0-2: 16′ Pavlidis (B), 80′ Kokcu (B)

Aston Villa-Celtic 4-2: 3′ e 5′ Rogers (A), 36′ e 38′ Idah (C), 60′ Watkins (A), 91′ Rogers (A)

Dinamo Zagabria-Milan 2-1: 19′ Baturina (D), 53′ Pulisic (M), 60′ Pjaca (D)

Inter-Monaco 3-0: 4′ rig. , 16′ e 67′ Lautaro Martinez (I)

Sturm Graz-Lipsia 1-0: 42′ Malic (S)

Salisburgo-Atletico Madrid 1-4: 5′ Simeone (A), 13′ e 45’+1 Griezmann (A), 63′ M.Llorente (A), 91′ Daghim (S)

Sporting-Bologna 1-1: 21′ Pobega (B), 77′ Harder (S)

Stoccarda-Psg 1-4: 6′ Barcola (P), 17′, 35′ e 54′ Dembele (P), 77′ Pacho aut. (S)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 21, Barcellona 19, Arsenal 19, Inter 19, Atletico Madrid 18, Bayer Leverkusen 16, Lille 16, Aston Villa 16, Atalanta 15, Borussia Dortmund 15, Real Madrid 15, Bayern Monaco 15, Milan 15, Psv Eindhoven 14, Paris Saint-Germain 13, Benfica 13, Monaco 13, Brest 13, Feyenoord 13, Juventus 12, Celtic 12, Manchester City 11, Sporting CP 11, Club Brugge 11, Dinamo Zagabria 11, Stoccarda 10, Shakhtar Donetsk 7, Bologna 6, Stella Rossa 6, Sturm Graz 6, Sparta Praga 4, Lipsia 3, Girona 3, Salisburgo 3, Slovan Bratislava 0, Young Boys 0.

qualificate agli ottavi

qualificate agli spareggi

Champions, le qualificate agli ottavi e gli spareggi

Le otto qualificate agli ottavi di finale sono quindi: Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Questi, invece, gli accoppiamenti per gli spareggi:

Atalanta/Borussia-Sporting/Brugge

Real Madrid/Bayern Monaco-Manchester City/Celtic

Milan/Psv-Feyenoord/Juventus

Psg/Benfica-Monaco/Brest