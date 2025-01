Hojlund torna in Italia con lo sconto: che duello in Serie A

Mirino su Rasmus Hojlund da parte dei club di Serie A, due squadre fortemente interessate sull’ex attaccante dell’Atalanta

Come spesso accade, il calciomercato ruota attorno al destino dei grandi attaccanti, i nomi che più di tutti sono in grado di infiammare la fantasia di società, allenatori e tifosi. Soprattutto quando molti di loro sono alle prese con momenti poco brillanti e devono andare a caccia di riscatto. Tra questi, figura anche Rasmus Hojlund, che dopo una avventura non esaltante in Premier League potrebbe anche essere di ritorno in Serie A.

Il danese si era guadagnato le copertine due stagioni fa con la maglia dell’Atalanta, riflettori puntati su un giovane bomber in ascesa che non a caso era finito nel mirino di grandi club. L’aveva spuntata il Manchester United, prelevandolo dai bergamaschi per 80 milioni di euro complessivi. Ma il suo rendimento non è stato pari alle attese.

Lo scorso anno, l’attaccante aveva chiuso l’annata con un bottino discreto, di 16 gol in 43 presenze. Peggio sta andando quest’anno, con appena due reti in campionato in 18 gare (score parzialmente risollevato dai 5 gol in 7 gare di Europa League). Crisi nera per lui come per tutto il Manchester United, Amorim lo sta valutando ma non ne sembra convinto e così i Red Devils aprono a una cessione. Essendo consapevoli di non poter incassare dalla sua vendita la stessa cifra investita per acquistarlo e dunque dovendo concedere un parziale sconto. Occasione che può diventare intrigante per i club di Serie A, soprattutto in vista dell’estate.

Hojlund, che sfida tra Napoli e Juventus: gli scenari

Non mancano, alle nostre latitudini, le squadre in cerca di un rinforzo offensivo. Secondo quanto riportato da ‘Talk Sport’, in Inghilterra, potrebbe esserci un nuovo duello tra Napoli e Juventus.

Per entrambe, caccia aperta a un attaccante che possa entrare nelle rotazioni di un calendario fitto di impegni tra campionato ed Europa. Profilo che piacerebbe molto sia a Conte che a Thiago Motta, da capire quali sarebbero le condizioni effettive dell’affare tra qualche mese. Il contratto in essere con lo United fino al 2028 potrebbe anche permettere un acquisto in prestito oneroso con successivo riscatto.